Капсула на времето

Mercedes 500SL на 42 години и 42 мили

Съхраняван в климатизиран гараж

За такива автомобили колекционерите могат само да мечтаят. Става въпрос за уникален Mercedes 500SL от 1982 г., който е фабрично нов, никога не е бил регистриран и никога не е бил шофиран по пътищата. Произведен е с десен волан за Великобритания и през цялото си съществуване нито е излизал от гаража, нито е сменял собственика си. Километражът му показва само 42 мили, които са изминати на тестови полигони в завода в Щутгарт преди 42 години, преди да бъде доставен на купувача.

Продажбата на първия и единствен собственик мистър Хъф, проспериращ часовникар, се случва на 30 ноември 1982 г. Тогава той поръчва въпросния Mercedes 500SL с екстравагантен металиков цвят Blue Green и го оборудва с всички възможни фабрични опции по онова време. Сред тях са климатична инсталация, отопляеми седалки, ортопедични облегалки, ABS система, кожен салон, металиков лак, въздушна възглавница и др.

Mercedes 500SL (R107) е представен през 1980 г. и разполага с 5,0-литров двигател V8 (M117 E50), произвеждащ около 240 конски сили, предлагащ ускорение от 0 до 100 км/ч за под 8 секунди.

Цената на колата тогава е 24 хиляди лири, които съответстват на днешни 87 хиляди лири. Смята се, че това е единственият оригинален и нерегистриран екземпляр от този модел (фабричен код R107) извън музея на Mercedes в Щутгарт. По каросерията няма никаква следа от корозия, а част от фабричните стикери и етикети още са в автомобила.

Отвън и отвътре 42-годишният Mercedes 500SL изглежда като нов и реално е нов, оборудван с всички за времето си екстри.

Той е бил докаран с ремарке до дома на купувача в Гносал (Стафордшир). Там е бил педантично съхраняван и обгрижван в продължение на повече от четири десетилетия в специално оборудван гараж със системи за отопление и против влага. С типичното за часовникар майсторство и внимание към детайла собственикът изработва ръчно емблема на Mercedes от стерлингово сребро, която и до днес украсява автомобила.

Мистър Хъф се е зарекъл никога да не продаде своето „съкровище“, но се съгласил да бъде изложено и съхранявано в специално климатизирано пространство в един от големите британски центрове за класически модели Mercedes.