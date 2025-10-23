Нова китайска марка в Европа

Още един китайски производител настъпва газта на европейския пазар. Основаната през 1964 г. компания JAC Motors е една от най-големите в азиатската страна, доставя над 500 хиляди автомобила годишно и присъства в над 130 държави по света. В Европа на този етап марката е слабо представена, но ще се засили със започването на оперативна дейност на най-големия пазар на континента – Германия.

Там ще се предлагат компактен електрически автомобил JAC E30X (4,02 м, пробег 400 км), електрически пикап JAC T9 EV (5,33 м, двойна кабина, пробег над 330 км) и 7-местен SUV модел JAC JS8 Pro (4,82 м) с бензинов двигател. Предстои лансиране на още модели като компактния SUV с бензиново и хибридно задвижване JAC JS6, както и JAC T9 с дизелов двигател.

Освен на германския пазар JAC Motors започва да развива дейност в Испания, Португалия, Италия, Швейцария, Франция и Норвегия. Мрежата ще се разшири и с други държави в най-близко бъдеще.