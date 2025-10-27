Lancia се завръща в Монте Карло

Едно славно име се завръща в меката на рали спорта. Култовата италианска марка Lancia ще участва през януари в рали Монте Карло с автомобил Ypsilon Rally2 HF Integrale в категория RC2.

Задвижването е с турбо двигател и предаване на тягата към четирите колела с ръчно превключане на предавките на 5-степенната секвенциална скоростна кутия. С ресурс от приблизително 300 конски сили това е най-мощният от трите рали автомобила на Lancia до момента. Възродената марка вече участва в състезания в Италия тази година с Ypsilon Rally4 HF с предно задвижване и мощност приблизително 212 к. с.

С десет титли сред производителите и легендарни автомобили като Stratos HF и 037 Rally, Lancia е най-успешната марка в световния рали шампионат, който се провежда от 1973 г. Освен това Lancia печели Международния шампионат на производителите, предшественик на днешния Световен шампионат, с Fulvia през 1972 г. В Италия се надяват, че Lancia може отново да върне националната гордост в този спорт.