Зимното часово време носи риск от сблъсък с животни

Преминаването към зимно часово време може да доведе до неочаквани опасности на пътя. Експерти по безопасността предупреждават водачите да бъдат особено внимателни вечер, защото здрачът вече пада по-рано и съвпада с времето, когато някои диви животни търсят храна.

Рисковете да се появи диво или питомно животно на пътя е по-голям по селските и отдалечени пътища, които преминават през гористи местности и покрай полета. С повишено внимание трябва да се шофира не само вечер, но и рано сутрин, когато животни като зайците все още търсят прехрана. Статистика за катастрофите на германския автомобилен клуб ADAC показва, че на всеки 2,5 минути някъде по немските шосета се случва по един инцидент с животни.

Почти всяка такава злополука може да има сериозни последици. Най-честите катастрофи се случват след загуба на контрол върху управлението и излизане от пътя при опит за маневра за избягване на удар с животно на платното. Препоръчва се при неизбежен сблъсък да не се правят резки завои, да се държи здраво волана и да се направи опит за спиране. Клаксонът може да помогне на животното да се ориентира откъде идва опасността и да избяга, защото светлините на автомобила заслепяват.