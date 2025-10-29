50 км по-дълъг пробег за Tesla

Американският производител на електрически коли Tesla актуализира моделите Model 3 и Model Y, като запази цените непроменени. Бъдещите собственици обаче получават повече за същите пари, защото пробегът е увеличен с допълнителни 40-50 км. Възможността да се изминава по-дълга дистанция идва благодарение на по-високата енергийна плътност на клетките в новите батерии.

При Model 3 е подобрена и видимостта с интегриране на нова предна камера. Тя разполага с функция за измиване и отопление при шофиране в лоши метеорологични условия.

Model 3 и Model Y вече са оборудвани с ново лостче за мигачи. Това се случва в следствие на критиките, че използваните досега бутони за мигачите на волана объркват някои водачи.

Model S и Model X също са актуализирани за новата моделна година, като един от акцентите е по-ниския шум в купето. Model X вече се предлага и с трети ред седалки.