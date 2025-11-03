Чудеса се случват с много труд

Суперяхти и суперколи

Яхтеното изложение в Монако показа как всичко най-добро се събира на едно място

Един месец след края на най-голямото и най-престижно изложение за суперяхти в Монако организаторите повдигнаха завесата за това как се осъществява такова грандиозно събитие. Целият процес по изграждане (25 дни) и демонтиране (11 дни) на изложбените съоръжения в пристанище Еркюл отнема повече от месец и е запечатан в ексклузивен документален филм на телевизионния канал Monaco Info.

Изложението се провежда традиционно в края на септември в продължение на четири дни. През това време във водата пристават 120 суперяхти, а на кейовете изникват изложбени конструкции и шатри на площ от 16 хиляди квадратни метра. Паралелно с това всекидневният живот в Монако продължава да тече заедно с огромния туристически наплив. За целта е необходима часовникарска прецизност в координирането на конвоите от близо 500 огромни камиони, които превозват щандове и оборудване, както и пълна синхронизация с екипите на кейовете и капитаните, отговорни за подреждането на яхтите. За да не се нарушава ритъмът на всекидневието, основните дейности в пристанището се извършват рано сутрин.

78-метровата суперяхта Amalya беше една от звездите на изложението в Монако.

Резултатът от работата на всички заети в организацията е повече от впечатляващ и за четири дни привлича огромен интерес от страна на настоящи и бъдещи клиенти, посредници, бизнесмени и посетители. Всяка от десетките суперяхти е уникална и се откроява със своите изключителни характеристики - от най-голямата в изложението тази година Mar (дължина 109 метра) на Benetti, през Admiral (дължина 72 метра, последният проект на дизайнера Джорджо Армани), до традиционните малки моторни лодки с дървени палуби на Riva. Събирането на толкова много и толкова забележителни плавателни съдове на едно място по едно и също време показва, че съвместните усилия на всички организатори могат да правят чудеса.

Във водата - суперяхти, а на сушата - суперколи - това е яхтеното изложение в Монако.