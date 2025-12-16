Гърция затяга контрола: младите вече не могат да се укриват от военна служба

Още по темата: Франция обмисля въвеждане на доброволна военна служба 24.11.2025 09:33

Планирано е законопроектът да бъде внесен за гласуване в парламента на 8 януари

Член 221 от законопроекта на Министерството на националната отбрана на Гърция намалява годишния разрешен престой за лица, укриващи се от военна служба в чужбина, от 30 дни на четири и премахва специалните отсрочки за учени и лекари. Критиците на законопроекта твърдят, че четиридневното ограничение прави невъзможни смислените посещения и обезкуражава поддържането на връзки с Гърция, докато премахването на отсрочките може да наруши изследователски проекти или проучвания, изградени около дългогодишни правила, пише електронното издание на в. Kathimerini.

Гръцки учени в Гърция и чужбина твърдят, че разпоредбите в законопроекта на Министерството на националната отбрана биха попречили на кариерата на гръцки учени, работещи в чужбина, особено на по-младите изследователи.

Планирано е законопроектът да бъде внесен за гласуване в парламента на 8 януари.

В изявление, представено от Гръцкия институт за висши изследвания (HIAS), чиито членове включват гръцки професори и изследователи от Гърция и диаспората, критиците твърдят, че членове 171-243 от законопроекта въвеждат ограничителни правила за наборна военна служба, засягащи отсрочките за обучение и ранните етапи на кариерата в чужбина.

Източници от Министерството на отбраната съобщиха за Kathimerini, че разпоредбите не засягат лицата, живеещи и работещи в чужбина, и ще се прилагат само за граждани, навършващи 18 години след приемането на закона.

Членовете на HIAS се фокусират върху няколко разпоредби. Член 193 стеснява определението за „постоянно пребиваващ в чужбина“ до тези, които са живели в чужбина между 16 и 18 години, изключвайки повечето гърци, които са емигрирали като възрастни за обучение или работа. В резултат на това хората, които са работили и са плащали данъци в чужбина в продължение на десетилетия, никога не биха могли да отговарят на условията, ситуация, която според критиците създава неравно третиране и рискува от избягване на принудителна военна служба.

Преходните разпоредби по член 242 изтичат през 2028 г., което потенциално може да засегне изследователите, които са планирали кариера по предишната рамка, и да им остави ограничени възможности.