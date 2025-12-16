Мицкоски: Правителството няма да започне процес на конституционни промени, докато ЕС и България не изпълнят условията

Гражданите са разочаровани

Правителството няма да започне процес на конституционни промени, докато Европейският съвет и България не изпълнят нашите условия. Първо, трябва да имаме ясни гаранции от Европейския съвет, под формата на заключения, че македонската идентичност и македонският език са неприкосновени и че когато Македония стане част от ЕС, македонският език ще бъде официален. Също така, процесът трябва да се проведе на базата на критериите от Копенхаген, без нови двустранни въпроси. Това каза македонският премиер Християн Мицкоски по телевизия Сител.

Второто условие, според него, е изпълнението на задълженията от източния съсед.

„Ако изпълняваме капитулации от предишни политици, тогава трябва да се изпълни поне едно нещо - регистрация на неправителствени организации, като ОМО „Илинден Пирин“, в съответствие с 14 решения на Европейския съд по правата на човека”, каза още Мицкоски.

Той добави, че не би приел процес без гаранция за успешен резултат.

„Гражданите са разочаровани, дадохме много за интеграцията – име, знаме, банкноти, няколко промени в Конституцията. Всеки път, когато едно условие е изпълнено, идва ново. Не мога повече да се излагам на нещо подобно“, добави Мицковски.

Той посочи, че е имало инициативи от влиятелни държави членки на ЕС за двустранни разговори, но те са били неуспешни.

„Имаше инициативи от много влиятелни държави-членки на ЕС и дори много влиятелни политици в Брюксел да се организира среща, на която министрите да обсъждат двустранни въпроси, като например на външните работи. Представете си, тези инициативи бяха неуспешни. Нямаше никакъв отговор от другата страна”, допълни Мицкоски.