Украйна може да получи гаранции за сигурност от САЩ, подобни на Член 5 на НАТО

Германският канцлер призова Путин да обяви коледно примирие

Украйна ще получи гаранции за сигурност, подобни на предвидените в член 5 от договора на НАТО, съгласно мирното споразумение, обсъждано от американци, европейци и украинци в Берлин, съобщиха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирайки представители на САЩ.

В разговор с репортери, след двудневните преговори, той е заявил още, че тези гаранции няма "да бъдат на масата завинаги", тъй като президентът Доналд Тръмп настоява за прекратяване на войната. Тръмп планира да внесе споразумението за гаранции за сигурност за одобрение от Сената.

Казал също, че Русия е отворена за присъединяването на Украйна към Европейския съюз. Териториалните въпроси ще бъдат решени между двете враждуващи страни.

Преговорите в Берлин бяха водени от американска страна от пратениците на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.

Германският канцлер Фридрих Мерц , че потвърди, на пресконференция в украинския лидер Володимир Зеленски, че ЕС и САЩ са готови да предоставят на Украйна гаранции за сигурност, подобни на член 5 от Северноатлантическия договор

По думите му, украинците, американците и европейците са съгласни, че „прекратяването на огъня трябва да бъде осигурено чрез съществени правни и материални гаранции за сигурност от САЩ и Европа“.

Според него съюзниците вече няма да повтарят „грешките на Минските споразумения“. „В случай на ново руско нападение, Украйна ще може да се защити не само самостоятелно, но и с подкрепата на страните, които поемат съответните задължения“, посочи Мерц.

Канцлерът предложи руският президент Путин да обяви прекратяване на огъня по време на коледните празници. Той каза, че Москва ще направи важна стъпка, ако спре обстрела в нощта на 25 декември.

„Това е терор срещу цивилното население. Може би руското правителство е запазило някакви частици човечност и ще остави хората на мира поне за няколко дни по Коледа. Може би това ще бъде началото на конструктивни преговори, които ще доведат до справедлив мир в Украйна“, каза Фридрих Мерц.