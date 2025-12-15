Гръцките фермери заплашват да парализират страната

Още по темата: Протестиращите гръцки фермери пращат списък с искания на правителството 14.12.2025 10:18

Гърция се готви за национална стачка във вторник, 16 декември

Докато фермерите остават закрепени на барикадите и се готвят за мащабни блокади, под икономическите недоволства се появява по-дълбоко искане: правото на новото поколение да остане на земята, на фона на гнева от субсидиите, прозрачността и това, което те считат за системна несправедливост, пише To Vima.

Животът на барикадите продължава. Гръцките фермери официално представиха на правителството обновен списък с искания, обхващащ всички отрасли на първичния производствен сектор в страната. Списъкът се различава малко от предишните. Това, което се е променило, според тях, е нарастващият им гняв: според тях правителството не е предприело конкретни стъпки, за да отговори на нито едно от техните искания.

От Никея, ключов център на протестите в Тесалия, фермерите дадоха ясно да се разбере – преди координационна среща при затворени врати – че нямат намерение да се прибират у дома, докато не спечелят. Фермерите, животновъдите, рибарите и пчеларите казват, че се борят не само за себе си, но и за следващото поколение, което е изложено на риск да напусне напълно селските райони.

„Скритото”, но най-голямо искане: да останат на земята

Зад дългия списък с икономически искания се крие това, което протестиращите описват като най-същественото си искане. Младите фермери се страхуват, че са принудени да напуснат земята на предците си и професията, която обичат, защото тя вече не е икономически изгодна.

Никос Пикрос, също млад фермер и възпитаник на Селскостопанското училище в Тесалия, заяви:

„Правителството трябва да помогне, за да могат младите хора да останат в селата си и на нивите си.“

Гняв, ескалация и скандалът със селскостопанските субсидии

Много външни наблюдатели свързват протестите на фермерите със скандала с OPEKEPE – противоречията около гръцката служба за селскостопански плащания, обвинена в лошо управление и нередности при субсидиите от ЕС. Протестиращите настояват, че реалността е по-сложна.

Те изискват пълна прозрачност и справедливост по случая, като подчертават, че развитието на парламентарното разследване само е подхранило гнева им. В официалните си искания те изрично призовават откраднатите средства да бъдат върнати на истинските бенефициенти, земеделските стопани да не понасят тежестта на глобите, да бъде определена политическата и наказателната отговорност и имената да бъдат направени публично достояние. Те също така изискват цялостно прочистване на OPEKEPE, силен механизъм за надзор и агенцията да не бъде погълната от гръцката данъчна служба (AADE).

Докато не видят това, което наричат „жест на добра воля“ от страна на правителството, земеделските производители заявяват, че ще останат на улиците и ще ескалират действията си.

В понеделник беше отправен призив за солидарна демонстрация пред съда в Лариса, където се разглеждат т.нар. „процеси срещу фермерите“ (дела срещу протестиращи). Според източници на To Vima, тракторите се очаква да се върнат в центъра на града в рамките на няколко дни, като вероятно ще останат символично на мястото си през нощта.

Страна, разделена на две

Докато планират следващите си ходове, фермерите открито обсъждат действия, които биха оказали максимален натиск върху правителството. Сред тях са: подновяване на безсрочната блокада на пристанището в Солун, второто по големина пристанище в Гърция, и възможното затваряне на тунела Темпи – ключов транспортен коридор между север и юг, който ефективно би разделил страната на две.

Представителите на първичния сектор остават непокорни, заявявайки, че са готови да „дърпат въжето до точката на скъсване“ в стремежа си към достойно качество на живот. Те казват, че са подкрепени от широката обществена подкрепа: някои граждани носят храна и напитки на барикадите, музиканти организират импровизирани концерти, а други просто изпращат послания на солидарност и наблюдават с тревога как конфликтът се задълбочава.

Исканията на земеделските производители към правителството:

• Край на държавната репресия, авторитарните практики и „процесите срещу земеделските производители“; отхвърляне на всички дела, свързани с протестите, с решение на парламента.

• Незабавно изплащане на всички просрочени суми, дължими от правителството.

• Гарантирани минимални цени, покриващи производствените разходи и осигуряващи жизнеспособен доход.

• Намаляване на производствените разходи: безданъчен дизел на бензиностанциите, преразглеждане на разпределението на горивото за различните култури, ограничаване на цените на електроенергията за селското стопанство до 0,07 евро/kWh, премахване на енергийната борса, субсидии за производствени ресурси и премахване на ДДС върху селскостопанските доставки.

• Компенсация за загубени доходи през 2025 г. за продукти, чиито цени са паднали под производствените разходи.

• Завършване на основни инфраструктурни проекти (напояване, защита от наводнения и пожари, селски пътища).

• Реформа на ELGA (органа за селскостопанско застраховане) за застраховане и компенсиране на производството и капитала на 100 % за всички природни рискове и болести, на всички етапи, с адекватно държавно финансиране.

• Обвързване на субсидиите с действителното производство в селското стопанство и собствеността върху животни в животновъдството; субсидиите да се отпускат само на реални производители и да не подлежат на изземване.

• Премахване на изискванията на ATAK–KAEK за парцели под 20 стремми (2 хектара) поради фрагментация; правна рамка за обмен на земя; незабавни проверки и плащане на всички блокирани данъчни номера; плащане на „Мярка 23“; правилно функциониране на системите за мониторинг.

• Край на масовия внос и „гръцкото етикетиране“ на чуждестранни продукти без мита, включително по споразумения на ЕС като Mercosur.

• Замразяване на дълговете към социалноосигурителните фондове, данъчните служби, банките и комуналните услуги, с безлихвени вноски и без авансово плащане.

• Без намаляване на средствата по Общата селскостопанска политика (ОСП) за военни разходи.

• Премахване на електронната разписка, която трябва да се изпраща директно от полето.

• Незабавно удвояване на пенсиите на земеделските производители.