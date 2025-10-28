Светкавици, които не падат – те се изстрелват! Ново откритие преобръща науката

Обратните мълнии се появяват секунди преди бурята да се разгърне напълно

Десетилетия наред вярвахме, че мълнията винаги пада от небето към земята. Но нови високоскоростни наблюдения доказват обратното — все по-често електрическите разряди излитат от земята нагоре, пробивайки буреносните облаци като ослепителни копия от светлина, пише Meteo Balkans.

Феноменът, известен като Upward Lightning („обратна мълния“), възниква, когато натрупано електрическо напрежение в обекти като телевизионни кули, вятърни турбини или небостъргачи не поема, а изпраща удара.

„Мълнията не пада – тя излита“, обяснява проф. Джон Рандъл от Illinois Institute of Technology.

Обратните мълнии се появяват секунди преди бурята да се разгърне напълно. Те могат да освободят електрическото напрежение в атмосферата и дори да променят траекторията на самата буря. Някои от измерените импулси достигат над 300 милиона волта – енергия, сравнима с тази на малка ядрена експлозия.

Част от тези мълнии не спират в облаците, а се изстрелват към йоносферата. Там създават мистериозни червени и сини сияния – т.нар. sprites и elves, видими единствено от спътници.

„Планетата буквално изстрелва енергия към Космоса,“ казва д-р Мери Клайн от Европейската космическа агенция (ESA).

Според ново изследване в Nature Geoscience, тези вертикални разряди влияят върху химията на атмосферата, като образуват азотни окиси, участващи в създаването на озоновия слой. Така мълниите се превръщат в активен фактор в климатичния баланс на планетата.

Данни от спътниковата програма Lightning Imaging Sensor показват, че случаите на обратни мълнии са се удвоили за последното десетилетие. Учените обясняват това с по-високата влажност, по-интензивните бури и увеличения брой високи метални конструкции.

„Това не е просто метеорологичен ефект. ова е доказателство, че атмосферата на Земята се държи като гигантски електрически организъм – и ние едва започваме да разбираме как той мисли“ казва проф. Рандъл.



