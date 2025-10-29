Европа е в епицентъра: Струйното течение се скъса – бурите вече не спират!

През 2025 г. учените наблюдават феномен, който никога преди не е бил регистриран – струйното течение, високоскоростният въздушен поток на около 10 км над Земята, се е разпаднало на няколко отделни вихъра, пише Meteo Balkans. Това течение е „двигателят на времето“: То определя кога ще вали, кога ще има суша, пренася студ и топлина и задвижва циклони.

Причината за този хаос е ускореното топене на арктическия лед, което намалява температурния контраст между полюсите и умерените ширини – ключов фактор за стабилността на струйното течение. Без него въздушните маси започват да се движат хаотично, студът остава „заклещен“, топлината не се разсейва, а бурите стават вечни и непредвидими.

Европа вече усеща последствията - потопи във Франция, Италия и Германия, необичайни жеги в Скандинавия, торнадо над Хърватия и Полша, рекордни наводнения на Балканите.

„Когато тази въздушна река се прекъсне, времето спира да се движи. Една буря може да остане над даден регион с дни,“ обяснява проф. Джеймс Хансен от NASA.

Климатолозите предупреждават, че новите условия могат да станат „новото нормално“. Европейските райони ще преживяват дълги застойни периоди, редуващи се с унищожителни атмосферни изблици.

„Бурите вече няма да идват и отминават. Те ще остават,“ казва д-р Кай Брун от European Weather Centre.

Скъсаното струйно течение променя не само климата, но и самата динамика на атмосферата. Сезоните се размиват, климатичните граници се стопяват, а времето се държи като жив организъм – нестабилно и непредвидимо. И всичко това започва от една въздушна нишка, която се е скъсала.