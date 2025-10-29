Учени разгадаха тайната на "дворцовите преврати" при пчелите

Учени от Канада са разгадали тайната на "дворцовите преврати" при пчелите, пише "Попюлър сайънс", позовавайки се на публикация в сп. "Протоколи на Американската академия на науките".

Авторите на изследването от Университета на Британска Колумбия са установили, че причината за бунтовете в пчелния кошер често са вирусни инфекции. Те водят до намаляване на размера на яйчниците на майките и до намаляване на производството на метил олеат - феромон, който подчинява пчелите работнички. Когато нивото му спадне, колонията усеща слабостта на майката и започва да подготвя смяна на властта.

Сюжетът, достоен за средновековна хроника, се развива не в двореца, а в кошера: отслабващата кралица губи доверието на поданичките си и те правят преврат, отглеждайки нова владетелка. Този процес е естествен механизъм за оцеляване на колонията. За пчеларите обаче той често води до загуба на производителност и намаляване на броя на пчелите и добива на мед.

Здравата майка може да снесе от 850 до 3200 яйца на ден, което е повече от собственото й тегло, обяснява ръководителят на изследването професор Ленард Фостър. Заразените с вирус пчели майки обаче снасят по-малко яйца и произвеждат по-малко метил олеат. Намаляването на този феромон изглежда служи като сигнал за пчелите работнички, че кралицата вече не се справя с ролята си.

Пчелите опрашват около една трета от всички земеделски култури в света, затова стабилността на пчелните семейства оказва пряко влияние върху продоволствената сигурност и екосистемите. Въпреки това пчеларите все по-често съобщават за преждевременна подмяна на пчелните майки, като слабите такива са сочени като една от основните причини за загуби на кошери през зимата.

Изследването показва, че вирусните инфекции нарушават деликатния баланс на химическите сигнали в кошера, който осигурява неговата устойчивост.

Откритието обаче предлага и практично решение: учените са провели полеви тестове, добавяйки в кошерите синтетични феромонни смеси, съдържащи метил олеат. Тези пчелни семейства са отглеждали нови майки значително по-рядко в сравнение с контролните, при които веществото не е било добавено.

Това може да бъде истински пробив за пчеларите, отбелязва Фостър. Процесът на "революционизиране" на кошера е скъп и дестабилизиращ, но добавянето на метил олеат може да помогне за запазване на работния ритъм, особено по време на периоди на активно опрашване и събиране на мед.