Учени от Бургас мерят с колко морето се е отдръпнало от остров "Св. Анастасия"

Наблюдават с дрон морското дъно край острова

През последните 5 години морето се е отдръпнало от остров "Света Анастасия" и той на практика е станал по-голям. С колко - това ще измерят учени от бургаските университети на 31 октомври. На тази дата се отбелязва Международният ден на Черно море, а Бургас се включва в инициативата с атрактивно събитие.

"В петък кораб „Анастасия“ ще отплава в 10:00 часа от Магазия 1 към острова. При слизане на острова ще направим измерването и ще дискутираме причините за промяната - защо се случва. Ще преброим и пластмасите в един квадратен дециметър морска трева, която е дом за морските организми. Ще научите и повече за видовете риба, обитаващи Черно море, риболова в есенните месеци и за делфините", разказаха организаторите.

В курса, който ще превърне катамарана в изследователски кораб, съвместно с научната общност от Бургаски свободен университет и БДУ "Проф. д-р Асен Златаров", пасажерите ще проследят в реално време гмуркане до Подводен парк „Света Анастасия“ със специален дрон. Част от събитието ще са и СНЦ „Приятели на морето“.

Дронът ще даде възможност да се наблюдава живота, зародил се около параклиса и статуята в акваторията на острова, както и около потопените през пролетта автомобили - подводни рифове.



