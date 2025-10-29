Истинското изкуство облекчава стреса

Положително въздействие върху имунната, нервната и ендокринната системи

Проучването е на Кингс колидж, Лондон

Разглеждането на оригинални произведения на изкуството в художествените галерии може да помогне за незабавно облекчаване на стреса, установи ново проучване, цитирано от агенция ДПА.

Според изследователите, разглеждането на истински творби на изкуство има положително въздействие върху имунната, нервната и отговорната за освобождаването на хормони ендокринна система. Резултатите показват, че изкуството не само ангажира хората емоционално, но може и да успокои тялото, посочват изследователите, предаде БТА.

В проучването, проведено от експерти от Кингс колидж, Лондон, са участвали 50 души на възраст от 18 до 40 години. Половината са разглеждали оригинални произведения на изкуството от Ван Гог и Гоген в лондонската галерия „Курто“, докато другата половина са гледали копия на същите картини извън художествена галерия. По време на 20-минутната сесия двете групи са носили сензори, които непрекъснато са измервали сърдечната им честота и температурата на кожата им. Преди и след разглеждането на художествените творби от членовете на двете групи са взети и проби от слюнка. От тези проби изследователите са установили, че нивата на кортизола - хормона на стреса, са спаднали средно с 22 процента сред разглеждащите оригинални картини, в сравнение със спад от едва 8 процента при тези, които са имали възможност да се докоснат само до техни копия.

Сред посетителите на галерията някои протеини, свързани със стреса и хроничните заболявания, са намалели с 28-30 процента, докато при другата група по този показател не са регистрирани никакви промени.

Изследователите са открили признаци на вълнение сред тези, които са гледали изкуство в галерията, включително понижаване на температурата на кожата, по-висока средна сърдечна честота и по-голяма вариация в сърдечния ритъм, което показва, че гледането на оригинално изкуството в галерия ангажира имунната, нервната и ендокринната системи.

Преди проучването с помощта на въпросници е била оценена емоционалната интелигентност на всеки от участниците в експеримента. Изследователите обаче предполагат, че това не е оказало влияние върху конкретните резултати.