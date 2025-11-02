„Черен списък“ с уреди, които никога не трябва да се включват в удължител: Опасност от пожар

Неправилното използване на удължител може да превърне обикновен домакински предмет в истинска опасност. Ето някои устройства, които никога не трябва да се включват в удължител, тъй като могат да причинят пожар в дома ви.

Почти всеки човек има поне един удължителен кабел в дома си, но малцина знаят, че неправилната му употреба може да доведе до прегряване, късо съединение или дори пожари, които могат да се превърнат в истински трагедии, пише Newsweek.

Специалистите предупреждават, че не всички домакински уреди са подходящи за свързване към удължител, особено тези с висока консумация на енергия.

„Преди всичко, големите кухненски уреди, като хладилник, съдомиялна машина, електрическа фурна, микровълнова печка или мощен блендер, не трябва да се включват в удължителен кабел.

Използването на две или три такива устройства едновременно може да доведе до прегряване на кабела и възникване на пожар.

Препоръчително е също ютии, прахосмукачки или преносими климатици да се включват директно в контакта. Въпреки че може да изглеждат безобидни, тези устройства консумират много ток и могат да натоварят веригите на удължителния кабел.

Нито сешоарите, нито пресите за изправяне на коса, нито машите са подходящи за свързване към удължителния кабел, тъй като произвеждат интензивна топлина.

„Най-безопасно е да използвате контакта за уреди за стилизиране на коса“, препоръчват експертите.

Какво се случва, ако включите удължителен кабел в друг удължителен кабел?

Никога не свързвайте удължителен кабел към друг удължителен кабел. Тази комбинация значително увеличава риска от прегряване и късо съединение, дори при уреди с ниска мощност.

Уредите, които трябва да бъдат включени изключително в контакта, включват перални машини и сушилни. Те консумират голямо количество електроенергия, независимо дали се използват с пълен капацитет или не.

Специалистите обръщат внимание и на електронните офис устройства, като лаптоп, компютър, телевизор, игрова конзола или рутер, които могат да се използват заедно на удължителен кабел само ако има защита от пренапрежение.

За тези, които използват електрически инструменти, като бормашини или отвертки, се препоръчва да ги свързват директно към контакта. Консумацията на енергия на тези устройства варира в зависимост от приложената сила, което може да доведе до прекомерно нагряване на удължителния кабел.

Дори аквариумите могат да бъдат източник на риск. В зависимост от размера си, те използват нагреватели и помпи за рециркулация на водата, които поставят големи натоварвания върху електрическата верига.

„Експертите препоръчват аквариумът да се свързва директно към контакта, а не към удължител“, предупреждават специалистите.