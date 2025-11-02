Как невронауката радикално променя изкуството на войната

В ерата на високотехнологичната война човешкият мозък остава основното оръжие на войната и инструмент на мира, твърди американски експерт в интервю за Big Think. Ето защо западните анализатори се опитват да предвидят мисленето на Путин и да изтрият спомена за Втората световна война от собственото си население.

В книгата си „Мозъкът в бой“ неврологът и съветник по националната сигурност Никълъс Райт обяснява как човешкият мозък контролира войната и защо той е нашето най-голямо оръжие (и инструмент за постигане на мир).

Когато военните историци се опитват да разберат голям конфликт като Втората световна война, те обикновено изследват външните обстоятелства около боевете. Например, те изследват кои армии са притежавали най-модерните оръжия, кои са имали най-опитните генерали, кои са действали при благоприятни или неблагоприятни условия на бойното поле и надеждността на снабдителните линии.

Неврологът Никълъс Райт, който е служил в продължение на много години като съветник по националната сигурност в британските и американските военни, обаче предпочита да се фокусира върху ендогенните процеси, като се фокусира върху това, което се случва в човешкия мозък. Всъщност, как хората реагират на страх и стрес? Как войниците оценяват риска или вземат решения, променящи живота им?

В увода към новата му книга „Бойна глава: Как мозъкът оформя войната и войната оформя мозъка“ често срещаните обяснения защо съюзниците са победили силите на Оста по време на Втората световна война често се свеждат до следното твърдение: „Руска работна сила, американско производство“. Тази позната формула обаче пропуска много важни факти: „Германия почти спечели; Великобритания не загуби; руската воля беше непоколебима; а американците се поучиха от находчиви и способни противници“.

Според Райт „нищо от това не може да бъде разбрано, ако игнорираме основното оръжие на войната – човешкия мозък“. Същото може да се каже и за съвременната война. Бойните действия вече не се водят само с пушки и снаряди, но и с изкуствен интелект, дронове и кибератаки. Въпреки това, тези войни влияят на нашето мислене, чувства и бойни тактики.

В книгата си „Мозъкът в бой“ Никълъс Райт изследва как въоръженият конфликт влияе върху областите на мозъка, отговорни за различни процеси, от вродените рефлекси на рептилския мозъчен ствол до когнитивните и метакогнитивните функции на префронталната кора. Райт обсъжда и как всички тези знания са били използвани в минали и настоящи войни, както и как могат да бъдат използвани в бъдеще за повишаване на нападателния потенциал на войниците или за защита на цивилните от външни заплахи.

Наскоро имах възможността да разговарям с Никълъс Райт. Обсъдихме до каква степен насилието и конфликтите са неразделна част от човешката история, дали човечеството някога ще постигне световен мир и как биологично обусловеното желание за силна ръка поражда авторитарни режими.