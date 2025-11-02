Латвия излиза от Истанбулската конвенция

Решението идва само 2 години след като документът е ратифициран

Президентът може да наложи вето само веднъж

На 30 октомври латвийският парламент одобри закон за излизане от Истанбулската конвенция - договора на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие.

Латвия ратифицира този документ съвсем наскоро - през 2023 г., седем години и половина след подписването му. Решението, взето след ожесточени дебати, предизвика широк обществен отзвук и критики от страна на европейските партньори. В навечерието на гласуването в Сейма (латвийския парламент) се състоя една от най-големите демонстрации в Латвия през последните години срещу излизането от конвенцията. В нея участваха около 5000 души.

Сега документът е изпратен на президента Едгарс Ринкевичс, който трябва да реши дали да подпише закона или да го върне за повторно разглеждане в Сейма. Някои депутати не скриха, че с гласуването за този закон искат да свалят сегашното правителство. Това може да доведе до нова политическа криза в страната.

Дебатите продължиха повече от 12 часа. Решението беше подкрепено от 56 депутати, основно от участващия в управляващата коалиция Съюз на зелените и земеделците и от опозиционните партии, включително „Латвия на първо място“, Националното обединение и „Стабилност“. Против са били 32-ма депутати.

Формалната причина е, че според поддръжниците на изтеглянето от конвенцията, текстът ù „подкопава традиционните семейни роли“. Става дума, подобно на дискусията по същата тема в България, за споменатите в документа понятия за „пол“ и „полова идентичност“. Според противниците на конвенцията в Латвия тези понятия „налагали идеология“ чрез училищата и държавната политика.

Линда Лиепиня от опозиционната партия „Латвия на първо място“ обвини опонентите в „мазохистичен поглед на изток“ и предложи „главите да се обърнат“ към основния съюзник - САЩ. Тя обясни, че нейната партия поддържа изтеглянето от Истанбулската конвенция най-вече във връзка с политиките на Доналд Тръмп, който се обяви срещу „woke културата“, джендъризма и некотролираните мигрантски потоци. „При това положение въпросът изглежда съвсем другояче, в друга светлина.“

Документът вече е на бюрото на президента Едгарс Ринкевичс. Той има две възможности да го блокира временно. Президентът може да върне закона в парламента, но само веднъж. Ако законът бъде приет повторно, държавният глава ще бъде длъжен да го подпише.

(Със съкращения, от Дойче веле)