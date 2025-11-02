Какво ще доведе до гибелта на човечеството: Експертите разкриват мрачната реалност на нашето изчезване

В изненадваща промяна на тона, Бил Гейтс заяви, че изменението на климата „няма да доведе до гибелта на човечеството“.

Въпреки че е похарчил огромни суми от нетното си състояние от 122 милиарда долара, опитвайки се да се бори с изменението на климата, основателят на Microsoft сега казва, че световните лидери трябва да се съсредоточат върху други проблеми, пише Daily Mail.

Но ако изменението на климата няма да обрече човешката раса, какво ще го направи?

Според експертите, мрачната реалност е, че човечеството е много по-вероятно да се самоунищожи, преди да се усетят най-лошите последици от изменението на климата.

От мощни модели на изкуствен интелект , създавани в лаборатории по целия свят, до опустошителни биологични оръжия, човечеството бързо създава инструменти за собственото си унищожение.

Учените, които изучават така наречените „екзистенциални рискове“, обаче смятат, че най-голямата заплаха от всички е надвисналата опасност от тотална ядрена война.

Д-р Рис Крили, експерт по международни отношения от Университета в Глазгоу, каза пред Daily Mail: „Ключовата разлика е времето: изменението на климата се развива в продължение на десетилетия; ядрената война може да сложи край на цивилизацията в рамките на няколко часа.“

„Изменението на климата е бавно разгаряща се криза, която вече променя нашия свят, но ще се влоши в бъдеще, докато ядрените оръжия крият възможност за мигновено, пълно опустошение за планетата.“

С изненадваща промяна в тона, Бил Гейтс сега твърди, че изменението на климата „няма да доведе до гибелта на човечеството“ и че световните лидери трябва да се съсредоточат върху други проблеми.

Ще се самоунищожи ли човечеството?

В отворено писмо преди срещата на върха на ООН за климата COP30 в Бразилия, Бил Гейтс заяви, че изменението на климата не е най-голямата заплаха за човечеството.

Въпреки че 70-годишният милиардер призна, че изменението на климата „ще навреди на бедните хора повече от всеки друг“, той също така твърди, че „перспективата за Страшния съд“ е погрешна.

Той пише: „Хората ще могат да живеят и да процъфтяват на повечето места на Земята в обозримо бъдеще.“

Въпреки че експертите са съгласни, че изменението на климата не е най-големият риск, има известни съмнения дали хората ще могат да „живеят и да процъфтяват“ в бъдещето.

Един от най-големите рискове за дългосрочното съществуване на човечеството е заплахата от тотална ядрена война.

Това, което прави това толкова тревожно, е, че идеята, че тези оръжия биха могли да бъдат използвани, вече не е толкова далечна перспектива.

Д-р Крили казва: „Тези рискове не са теоретични: оръжията съществуват, напрежението между ядрените държави се влошава и изглежда, че ядрените държави са все по-склонни да използват сила, за да получат това, което искат, като същевременно заплашват да използват ядрени оръжия.“

Експерти казват, че ядрената война е далеч по-сериозен риск за оцеляването на човечеството, отколкото изменението на климата (импресия, генерирана от изкуствен интелект).

Петте най-вероятни причини за изчезването на човечеството

„Освен това, знаем, че се случват инциденти и грешки в преценките и че до голяма степен е било късмет, че не е имало ядрен конфликт по време на Студената война.“

Това вече е ужасяваща перспектива, но изследванията показват, че дори относително ограничена ядрена война би означавала края на човечеството.

Когато атомните бомби детонират, те предизвикват огромни пожари, които изхвърлят колони от пепел и прах в атмосферата.

Точно както изригването на супервулкан , този облак прах би блокирал слънцето в продължение на много години и би охладил планетата до ядрена зима.

Използвайки съвременни климатични модели, изследователите показаха, че ядрена размяна би потопила планетата в „малка ядрена ледникова епоха“, продължаваща хиляди години.

Намалената слънчева светлина би сринала глобалните температури с до 10˚C (18˚F) за близо десетилетие, опустошавайки световното селскостопанско производство.

Заплахата от ядрена война достигна своя връх по време на Студената война, когато се проведоха ядрени опити като операция „Червено крило“ (на снимката). Но експертите казват, че сега рискът отново нараства.

Проучванията показват, че „малък“ ангажимент, използващ само 100 бойни глави, би сринал световната хранителна система и би причинил приблизително два милиарда смъртни случая от глад за две години.

„В комбинираните арсенали на държавите, притежаващи ядрено оръжие, има над 12 000 ядрени бойни глави, така че мащабна ядрена война вероятно би била събитие, водещо до изчезване на планетата“, казва д-р Крили.

„За мен е ясно, че предотвратяването на ядрена война остава една от най-неотложните отговорности на човечеството.“

Освен риска, породен от ядрените оръжия, някои изследователи са все по-тревожни и от заплахата, породена от технологично създадените биологични оръжия.

От 1973 г., когато учените създадоха първите генетично модифицирани бактерии, човечеството непрекъснато увеличава капацитета си да създава смъртоносни заболявания.

Благодарение на огромния напредък в областта на изкуствения интелект, тези модифицирани бактерии или вируси сега са още по-лесни за създаване.

Това потенциално поставя биологичните оръжия в обсега на технологично развити терористични групи или държави-престъпници, което значително увеличава риска.

Дори неволно изтичане от изследователско съоръжение има потенциал да предизвика пандемия, която далеч надхвърля всичко, наблюдавано досега от човечеството.

Ото Бартен, основател на Обсерваторията за екзистенциален риск, заяви преди това пред Daily Mail: „Въпреки че природните пандемии остават много сериозен риск, е много вероятно това да не доведе до пълното ни изчезване.“

Въпреки това, пандемиите, причинени от човека, могат да бъдат специално проектирани, за да се увеличи максимално ефективността им, по начин, който не се среща в природата.

„Вероятността продължаващата демократизация на биотехнологиите да доведе до това някой в крайна сметка да се опита и да успее да създаде пандемия, която да причини пълно изчезване, е непренебрежима.“

Екзистенциален риск ли е изменението на климата?

Докато г-н Гейтс е доста сигурен, че изменението на климата няма да унищожи човечеството, експертите не са толкова сигурни.

Някои изследователи дори твърдят, че изменението на климата трябва да се разглежда като екзистенциален риск, който се нарежда редом със заплахата от ядрена война.

Това не е непременно защото изменението на климата може да доведе до сценарий на страшния съд, а заради това как промяната на климата има тенденция да изостря други заплахи.

Д-р С. Дж. Биърд, изследовател в Центъра за изследване на екзистенциалния риск към университета в Кеймбридж , заяви пред Daily Mail: „Няма осъществим климатичен сценарий, при който всички ние да умрем от топлинно изтощение или да се удавим в покачващия се океан. Климатичните промени обаче все още могат да ни убият косвено.“

„Това може да дестабилизира геополитическата ситуация и да предизвика Трета световна война, може да мотивира хората да се включат в опасни геоинженерни експерименти, може да предизвика пандемии или може да наруши веригите за доставки на храни и други вещества дотолкова, че да срине световната икономика.“

Климатичните промени почти сигурно ще окажат огромно въздействие върху света, като увеличат интензивността на екстремни метеорологични явления като суши, наводнения и тропически бури.

Учените смятат, че това ще създаде недостиг на ресурси и ще доведе до безпрецедентни нива на миграция, тъй като хората ще бягат от най-засегнатите региони.

От своя страна това създава нарастваща нестабилност, която може да се превърне в идеална почва за конфликт.

Д-р Крили казва: „Изменението на климата може да засили напрежението между държави, притежаващи ядрено оръжие, тъй като кризите, предизвикани от суши, наводнения или продоволствена несигурност, биха могли лесно да взаимодействат със съществуващите геополитически напрежения, което прави погрешните преценки или ескалацията на конфликти по-вероятни.“

Според д-р Крили, това „абсолютно“ прави изменението на климата екзистенциален риск, който си струва да се обмисли.