Историята на изгубените писма от Първата световна война: Посланията в стъкло, открити след 109 години

109-годишна бутилка е открита случайно на плажа Уортън, близо до Есперанс, съдържаща две трогателни писма, написани през 1916 г. от двама австралийски войници, заминаващи за Франция, пише Би Би Си.

Двете съобщения, пълни с надежда и хумор, са написани само дни след като заминават за фронта. 28-годишният редник Малкълм Невил пише на майка си, че храната на борда е „много добра“ и че всички са „щастливи като Лари“. За съжаление, той ще загине в битка скоро след това.

Другото съобщение, подписано от редник Уилям Харли, е адресирано до „онзи, който намери бутилката“. За разлика от приятеля си, Харли, който е бил на 37 години, оцелява във войната и се завръща у дома след края на конфликта.

Бутилката е открита в началото на ноември от Деб Браун, местна жителка на Есперанс, която обикновено ходи на плажа със семейството си, за да събира боклуци, носени от вълните.

„Често почистваме плажовете и никога не бихме подминали парче боклук. Така че тази бутилка просто си стоеше там и чакаше да бъде взета“, каза Деб Браун.

Въпреки че хартията беше влажна, почеркът беше изненадващо добре запазен. Браун веднага започна да търси потомците на двамата войници, като успя да намери внука на Малкълм Невил, Хърби Невил, след като потърси онлайн името и адреса, посочени в съобщението.

Хърби Невил каза пред ABC News, че цялото семейство е „дълбоко развълнувано“ от откритието, особено Мариан Дейвис, внучката на редник Невил, която си спомня как чичо ѝ е отишъл на война и никога не се е върнал.

Посланието на дядото достигнало до внучката му преди повече от 100 години

Второто писмо, подписано от Уилям Харли, е получено от Ан Търнър, внучката на войника, която казва, че тя и други членове на семейството „са били абсолютно зашеметени“ от посланието от миналото.

„Наистина се усеща като чудо и сякаш дядо ни се е свързал с нас от гроба“, каза Ан Търнър.

„Наистина се разчувствам, когато видя, че другият млад мъж е имал майка, на която да пише, а нашият дядо е загубил майка си отдавна, така че е писал само на човека, който е намерил бутилката.“

Според специалисти, писмата са били хвърлени зад борда „някъде в залива“, което означава в Големия австралийски залив, обширна морска зона в южната част на континента.

Професор по океанография обясни пред ABC, че бутилката е могла да се е носила на вода само няколко седмици, преди да бъде изхвърлена на плажа Уортън, където е останала заровена в пясъка повече от век.