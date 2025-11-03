Американски учени бягат към Европа заради атаките на Тръмп

Европейският съюз отчита рязък ръст на интереса от американски учени към европейски грантове, съобщава „Файненшъл таймс“, цитирани от БНР. Причината е нарастващото напрежение между академичните среди и администрацията на президента Доналд Тръмп, която предприема съкращения и ограничения във висшето образование в САЩ.

ЕС е получил рекорден брой заявления за финансиране по научни програми през 2025 г., включително утрояване на американските кандидатури спрямо миналата година.

„Като цяло не е положително това, което се случи“, коментира комисарят на ЕС по научните изследвания Екатерина Захариева, визирайки ситуацията в САЩ.

„Не се радваме на това, което се случва с учените, но искаме да предоставим на тези учени възможности да продължат работата си“, добави тя.

По данни на Европейския научен съвет (ЕНС) броят на заявленията за грантове за млади изследователи е нараснал с 22% до рекордните 4807 предложения, от които 169 са от САЩ – почти три пъти повече спрямо 2024 г. Кандидатурите за по-опитни учени също бележат скок от 31% за година.

„Ожесточената конкуренция е за талант, а не за средства. Всеки иска да привлече талантливи хора“, посочи Захариева, като отбеляза, че Европа трябва да използва този момент, за да укрепи научната си позиция.

Администрацията на Тръмп междувременно намали федералното финансиране за университети, ограничи проекти, свързани с многообразие и климатични изследвания, и въведе по-строги изисквания за прозрачност при външното финансиране на американските академични институции. Това, според изданието, кара все повече учени да търсят стабилност и свобода на изследванията в чужбина.

В рамките на стратегията „Избери Европа“, Захариева насърчава частни инвестиции във фонд от 2,5 млрд. евро, който да подкрепи европейски компании в ключови технологични сектори като изкуствен интелект, полупроводници и биотехнологии.