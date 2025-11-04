Германия вече не е магнит за мигрантите

Два пъти по-малко чужденци са потърсили убежище в Германия през първите 10 месеца на годината

„Миграционната политика дава резултати“, хвали се вътрешният министър

Значително по-малко хора са потърсили убежище в Германия през тази година, съобщи вътрешното министерство на страната. В периода между януари и октомври 97 277 души са подали документи във Федералната република - спад на половина от същия период през 2024 година, когато броят им е бил 199 947.

Намаляването на интереса към Германия от страна на мигрантите е тенденция, става ясно още от данните на властите. „Нашата миграционна политика дава резултати. Значително намалихме факторите, които правят Германия магнит за нелегалната миграция“, коментира в тази връзка вътрешният министър Александър Добриндт.

Според Добриндт контролът по границите също сериозно е намалил броя мигранти, влизащи в страната. От май тази година около 18 600 души са били върнати от границата - или не са били допуснати на самата граница, или са били депортирани след задържане.

Федералният министър на вътрешните работи обяви, че ще бъдат положени допълнителни усилия в тази област. „Ние ще продължим последователно по този път на промяна в миграционната политика и ще увеличим броя на връщанията“, коментира той пред „Билд“.

В последните месеци балканските държави също положиха усилия за прекъсване на мигрантските коридори в Европа. Падането на режима на Асад в Сирия също е фактор по отношение на миграцията. През последните години сирийците бяха най-голямата група сред търсещите убежище в Германия. През първите девет месеца на 2025 г. обаче броят на молбите за убежище от страната, която години наред бе разкъсвана от гражданска война, е намалял с близо 40 000 в сравнение със същия период на предходната година.

Темата със сирийските бежанци разделя германското правителство. Добриндт говори за преразглеждане на статута на сирийците в Германия и депортации включително на хора, които не са извършили престъпления и не представляват опасност. Тази седмица обаче външният министър Йохан Вадефул посети Дамаск. Там той коментира, че не е виждал подобни разрушения в живота си. „Тук наистина трудно човек може да живее достойно“, заяви първият дипломат на Германия. Затова той е резервиран и относно възможното връщане на сирийски бежанци от Германия. Това „в момента е възможно само в много ограничена степен“, коментира Вадефул.