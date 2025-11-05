Любопитно: Знаете ли, че пчелите могат да мумифицират мишки? (СНИМКИ)

Пчелите могат да „мумифицират“ мишка, ако тя умре в кошера и е твърде голяма, за да бъде изхвърлена. Тогава те я покриват с прополис, за да я изолират и предотвратят разлагането.

Това поведение е добре документирано сред медоносните пчели и е пример за тяхната изключителна хигиена и инстинкт за защита на колонията.

Какво представлява „мумифицирането“ с прополис

Прополисът е смолисто вещество, което пчелите събират от пъпки и кора на дървета. Използва се за запечатване на пукнатини, дезинфекция и изолиране на мъртви тела в кошера.

Ако мишка или друг дребен гризач проникне в кошера през зимата и умре вътре, пчелите не могат да я изхвърлят, защото е твърде голяма. Вместо това, те я обгръщат с прополис, което предотвратява разлагането и разпространението на бактерии в пчелното семейство.

Уникален кадър, публикуван в специализираното издание "Honeyrunfarm"

Научни наблюдения

Пчеларите понякога откриват напълно покрити с прополис мишки, които изглеждат като мумифицирани. Това не е истинска мумификация в египетския смисъл, а естествена форма на биологична изолация. Подобни случаи са документирани в пчеларски форуми и научни публикации.

Инстинкт за самосъхранение

Малка мишка, привлечена от примамливия аромат на мед и топлата атмосфера на кошера, се приближава до пчелно гнездо с надеждата да намери храна или подслон. Това любопитно начинание обаче често води до нейното падение, тъй като пчелите не толерират непознати, влизащи в гнездото им.

В момента, в който пчелите забележат мишка, те атакуват със защитен инстинкт и я жилят до смърт.

Но истинският проблем възниква, след като мишката умре. Тялото ѝ е твърде голямо, за да го носят и изхвърлят пчелите. Тук се проявява изключителната естествена интелигентност на пчелите. За да предотвратят неприятната миризма и микробите, отделяни от разлагащо се тяло и които могат да застрашат колонията, пчелите прибягват до чудотворно вещество, наречено „прополис“.

Прополисът е естествен консервант, произвеждан от пчелите от дървесна смола и пчелен восък. Благодарение на мощните си антибактериални и противогъбични свойства, той спира както разпадането, така и разпространението на вредни микроорганизми. Пчелите покриват мишката слой по слой с това вещество.

Това изключително поведение показва, че пчелите са не само продуктивни, но и мъдри същества, които поддържат баланса в природата. Тяхната водеща сила е вроденият им инстинкт за ред и чистота.

Още една снимка на мумифициран гризач, успял да проникне в кошера. Фотосът е публикуван в електронния портал beekeeping.com.

Прополисът, с който пчелите покриват мъртвите тела, спира разпространението на микроби и бактерии, които могат да застрашат колонията.