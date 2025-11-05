Заради банди: Швеция иска да вкарва 13-годишни в затвора

Престъпни банди привличат все по-често деца под 15 години, защото те не попадат под ударите на закона

Изпращат децата в специални центрове

През септември премиерът на Швеция Улф Кристерсон обяви, че страната планира да намали долната граница на възрастта за понасяне на наказателна отговорност от 15 на 13 години. Това ще важи за най-сериозните престъпления като убийства или бомбени нападения при утежняващи вината обстоятелства. Реформата идва в отговор на нарастващия брой престъпления, извършвани от престъпни банди. Според шведската полиция все по-често тези престъпни групи привличат непълнолетни, които биват натоварени със задачи като пренасяне на оръжия или участие в стрелби. Причината е тъкмо в това, че децата под 15-годишна възраст не могат да бъдат преследвани от закона.

Правителството в Стокхолм по-рано обяви създаването на специални центрове за задържане на младежи между 15 и 17 години в шведските затвори. Според новото предложение планът се разширява, за да включи и деца на 13 и 14 години. Очаква се те да могат да бъдат изпращани в тези центрове за задържане още през предстоящото лято, казват от шведското министерство на правосъдието.

Правителството твърди, че промяната ще затвори една вратичка в системата, от която се възползват престъпните групи. Но правни експерти, правозащитни организации и социални работници предупреждават, че понижаването на възрастовия праг няма да възпрепятства престъпността и може да попречи на реабилитирането на подрастващите, извършили престъпления.

В Европа прагът на възрастта, след която се понася наказателна отговорност, е различен в отделните страни - от 10 години в Ирландия до 16 години в Португалия и Люксембург. Всички държави в Европейския съюз (ЕС) обаче имат отделни системи за правораздаване за младежи под 18-годишна възраст. В повечето случаи те се фокусират върху образование и реабилитация вместо върху наказания. През последните години обаче границата между защитата на непълнолетните и наказателното преследване срещу тях се размива покрай интензивния политически дебат за младежката престъпност.

Изследователи в САЩ пък установиха, че ранното лишаване от свобода на непълнолетни намалява положителното развитие на децата и често има дългосрочни отрицателни ефекти.