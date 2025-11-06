Увековечиха българския полярен кораб в пощенска марка

НИК "Св.св. Кирил и Методий" отплава днес с космическа лаборатория на борда

Пощенска марка с българския научноизследователски кораб "Св. св. Кирил и Методий" /НИК421/ бе валидирана в навечерието на четвъртата му полярна мисия. Корабът отплава днес от Морска гара за участие в 34-та българска експедиция в Антарктида.

На борда му ще действа космическа лаборатория, оборудвана съвместно с компанията “Ендуросат”. Корабът пренася оборудване за новата лаборатория в българската полярна база и техника за изпълнение на планираните научни проекти. Очаква се той да акостира на о. Ливингстън в последните дни от тази година и да се завърне обратно във Варна през април.

Пощенската марка, която увековечава НИК “Св. Св. Кирил и Методий” е част от блок-лист с общо четири марки на тема “Транспорт - научноизследователски кораби”, дело на художника Петър Чучулигов. Тиражът им е 5500 броя, а номиналите са 0,95 лв., 1,50 лв., 2,20 лв. и 3,20 лв.

Печатът върху марките поставиха на церемония във ВВМУ поставиха началникът на висшето училище флотилен адмирал проф. Калин Калинов и Елена Белчева от Български пощи в присъствието на областния управител проф. Андрияна Андреева, командира на кораба Радко Муевски, офицери и общественици.