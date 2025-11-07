Потънал самолет разкрива тайните на Втората световна война

Под водите на тропическата лагуна край остров Сайпан лежи потънал американски военен самолет Grumman TBF Avenger, изчезнал през 1944 г. по време на Втората световна война. Останките му, обрасли с корали и морски живот, може да крият следи от генетичен материал на екипажа — и да дадат отговор на загадка, останала неразрешена повече от 80 години, съобщава CNN.

Американски учени от Океанографския институт „Уудс Хоул“, съвместно с Агенцията за счетоводство на военнопленници и безследно изчезнали към Пентагона, провеждат експеримент с нова технология за издирване чрез екологична ДНК (eDNA) — генетичен материал, който живите и мъртви организми оставят в почвата, седиментите и водата. Методът дава възможност за откриване на човешка ДНК дори без да се изваждат кости или лични вещи от дъното.

Изследователите събират проби от водата и утайките около останките на самолета край Сайпан, както и от други потънали обекти — включително бомбардировач край италианското крайбрежие и няколко корабокрушения в езерото Хюрон. Пробите се анализират в лаборатория чрез метагеномика, която позволява да се различи стара от нова ДНК по дължината на фрагментите.

„Без да изваждаме нито една кост, можем да разберем дали на дадено място има човешка ДНК и колко стара е тя“, обяснява морски биолог. Тя нарича метода „детектор за кости“ – инструмент, който може да промени начина, по който се издирват изчезнали войници.

Първите резултати са обещаващи - Учените откриват значителни количества човешка ДНК в зоните, където се предполага, че са били телата на пилотите. Това дава надежда, че чрез eDNA могат да бъдат открити и други места, свързани с изчезнали военни.

Следващата фаза от проекта предвижда реални подводни разкопки в районите с най-силни ДНК сигнали, за да се потвърди дали наистина има човешки останки. Ако експериментът успее, новата технология може да помогне в издирването на над 40 000 американски войници, изчезнали безследно по време на войната.