Откриха най-опасните храни за мозъка

Мащабно проучване от Мичиганския университет

Избягвайте преработени меса и изкуствени подсладители

Ново проучване на изследователи от университета Virginia Tech класира най-вредните храни за човешкия мозък, като начело на списъка поставя ултра-преработените меса и подсладените напитки.

Според учените консумацията дори на една допълнителна порция дневно от тези продукти води до значително повишен риск от развитие на когнитивни увреждания, включително такива, свързани с деменция и болестта на Алцхаймер.

За целите на изследването са използвани данни от мащабно проучване на здравето, проведено от Мичиганския университет. Екипът е проследил здравословното състояние на 4750 американски граждани на възраст над 55 години в продължение на седем години (от 2014 г. до 2020 г.), като когнитивният им статус е оценяван на всеки две години.

Предишни проучвания вече са доказали негативните ефекти на ултра-преработените храни (UPF) като цяло, които се свързват със затлъстяване, диабет тип 2, сърдечно-съдови заболявания и повишена обща смъртност. Досега обаче липсваше сравнение между отделните категории вредни храни, за да се определи кои от тях са най-опасни.

Резултатите показват, че най-големите „виновници“ за влошаването на мозъчното здраве са именно преработените месни продукти и газираните и подсладени напитки. Данните са недвусмислени: при участниците, консумирали поне една допълнителна порция ултра-преработени животински продукти дневно, е отчетен със 17% по-висок риск от развитие на когнитивни проблеми. При тези, които са приемали една допълнителна подсладена напитка на ден, рискът е нараснал с 6%.

Интересен аспект на проучването е, че общата консумация на ултра-преработени храни не е показала статистически значима връзка с повишения риск от когнитивен упадък. Същото важи и за други категории като сладкиши, солени снаксове или готови за консумация ястия. Това насочва вниманието конкретно към месните продукти и напитките.

Според авторите на изследването резултатите дават ясна, макар и не лесна за изпълнение, насока за предпазване на мозъчното здраве - ограничаване на преработените меса и подсладените напитки.

„Това са неща, които можете да промените“, коментира проф. Бренда Дейви, съавтор на изследването. „Въпрос на умереност и балансиран избор в храненето.“

Учените отбелязват, че ултра-преработените храни, характеризиращи се с високо съдържание на изкуствени оцветители, аромати и емулгатори, заемат огромен дял в диетата на съвременния човек.