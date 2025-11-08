Революционно откритие: Къде е мястото на последната битка между доброто и злото

Археолози са открили доказателства за древни ритуали в Тел Мегидо, библейското място, пророкувано като последната битка между доброто и злото, пише Daily Mail.

Разкопки в долината Йезреел в Израел разкриха 3300-годишни артефакти, изработени от ханаанците, включително миниатюрен керамичен храм и цялостен зооморфен ритуален съд с форма на овен.

Ханаанците, коренно население от Леванта, обхващащо днешните Израел, Палестина , Ливан и части от Сирия и Йордания, са описани като коренните жители на „Обетованата земя“, по-късно станала цел на завладяване от израилтяните.

Гробище в близост до големия храмов комплекс на Тел Мегидо предполага, че ханаански народен култ, вероятно местни фермери, е извършвал ритуали отвъд градските стени.

Самият Тел Мегидо е бил мощна крепост и стратегическа военна крепост, която е контролирала жизненоважни търговски пътища в продължение на хиляди години. Това е „тел“ или изкуствен хълм, образуван от над 30 слоя цивилизации, с история, датираща от халколитния период, около 4500 до 3500 г. пр.н.е.

Макар артефактите да не доказват, че събитията, описани в Откровение, са се случили буквално, те показват, че Мегидо е бил център на ритуали и жертвоприношения, дори извън укрепеното си ядро.

Ритуалната дейност отвъд градските стени, съчетана с укрепленията на Мегидо, отразява библейското изобразяване на мястото като стратегическо бойно поле.

В Откровение Армагедон е описан като крайната конфронтация между доброто и злото, така че наличието на организирани религиозни практики, наред с отбранителната сила, символично отразява ролята му като сцена за конфликт и духовна борба.

Тел Мегидо е исторически и библейски идентифициран като мястото на Армагедон, посочен в Откровение 16:16 като мястото на последната битка между доброто и злото.

Съчетанието от ритуална дейност отвъд градските стени и мощните му укрепления отразява това библейско описание, отразявайки ролята на Мегидо едновременно като център на влияние и като сцена за конфликт.

„Разкопките в Мегидо се водят от повече от век“, съобщиха изследователи от Израелската агенция за антики (IAA).

„Въпреки че отдавна е признат за ключов обект в изучаването на древния урбанизъм и ханаанското поклонение, разкопките, които проведохме на изток от тел, разкриха нова част от матрицата между известното селище и околната дейност.“ Екипът откри и 5000-годишна дялана лозарска преса, една от най-старите, откривани някога в Израел, което потвърждава, че ранните жители са произвеждали вино в зората на урбанизацията.

Жилищните сгради, открити на мястото, разкриват, че пресата за вино е играла централна роля в общността, което показва, че Мегидо се е разширявал далеч отвъд добре познатите граници на тел, могила, образувана от векове на пластове човешко обитаване.

Тези открития разкриват град, където ритуалите, гражданската организация и стратегическата власт са се пресичали, предлагайки осезаем поглед върху видовете социален и духовен живот, които по-късно са вдъхновили библейските образи.

Запазените ритуални съдове, светилища и преса за вино подчертават значението на Мегидо като религиозен и културен център в древния Лева

Изследователите смятат, че ритуалните съдове са били използвани в церемонии за възлияние, като са се наливали мляко, вино или олио, вероятно от местни фермери, които не са могли да влязат в главния храм на града и вместо това са предлагали освещавания на открит олтар по пътя си към градската порта.

Незасегнатото състояние на ритуалните съдове е безпрецедентно в региона, предлагайки на археолозите уникална гледка към това как течностите са били наливани и освещавани в древни церемонии.

„Малка купа, прикрепена към тялото на овена, е функционирала като фуния, докато друга купа с дръжка вероятно е била използвана за наливане на течността в нея по време на церемонията“, обясниха изследователите.

Главата на овена била оформена като чучур. След като се напълнила, накланянето на овена напред изляло течността от устата му в малка купа, поставена пред него.

„Съдът изглежда е предназначен за наливане на ценна течност като мляко, олио, вино или друга напитка, която може да се пие директно от чучура, да се налива в по-малък съд или да се предлага като оброчен дар.“

Д-р Амир Голани и Барак Цин, ръководителите на разкопките, описаха пресата за вино като „доказателство“ за ранното производство на вино, потвърждавайки предишни косвени доказателства и поставяйки винопроизводството в контекста на ранните градски селища.

Ритуалните находки осветляват ханаански народен култ, който е действал извън свещения комплекс на града, разкривайки как общностите са практикували религиозни церемонии без пълен достъп до храмовите земи.

Ели Ескусидо, директор на IAA, нарече откритията национално съкровище, отбелязвайки, че разкопките, слой по слой, разкриват хиляди години ежедневен живот, вярвания и градско развитие в долината Йезреел.