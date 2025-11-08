Така ли ще свърши светът: Земята ще бъде погълната от Слънцето след 5 милиарда години

Учените разкриха мрачна перспектива за бъдещето на човечеството, предупреждавайки, че Земята в крайна сметка ще бъде погълната от слънцето, пише Daily Mail.

След около пет милиарда години нашата звезда ще изгори последното си водородно гориво и ще започне да се разширява в чудовищен червен гигант.

Когато това се случи, астрономите от Университетския колеж в Лондон и Университета на Уоруик прогнозират, че Земята ще бъде погълната от слънцето или разкъсана на парчета.

Дори ако Земята преживее трансформацията на нашата звезда, изследователите предупреждават, че животът на нашата планета няма да се случи.

Според екипа, нашата гибел вероятно ще бъде причинена от мощни гравитационни ефекти, известни като „приливни сили “.

Водещият автор, д-р Едуард Брайънт, казва: „Точно както Луната привлича океаните на Земята, за да създаде приливи и отливи, планетата привлича звездата.“

С развитието и разширяването на звездата, това взаимодействие става по-силно.

„Тези взаимодействия забавят планетата и карат орбитата ѝ да се свива, карайки я да се върти спираловидно навътре, докато или се разпадне, или падне в звездата.“

След около пет милиарда години, според учените, слънцето ще изгори последното си водородно гориво. Когато това се случи, то ще се разшири до около 200 пъти сегашния си размер, за да се превърне в червен гигант.

Това ужасяващо откритие, публикувано в „ Месечни известия на Кралското астрономическо дружество“, е направено чрез наблюдение на близо половин милион звезди, които току-що са навлезли в този етап от живота си „след главната последователност“.

Звездите от главната последователност, като нашето слънце, са стабилни, защото вътрешната сила на гравитацията е балансирана от външния натиск от реакциите на ядрен синтез в ядрото им.

Но когато звездите изчерпят водорода си за горене, този баланс се нарушава и звездата започва да се свива в себе си.

Този колапс прави ядрото достатъчно горещо, за да слее хелиевите атоми във въглерод, освобождавайки вълна от енергия, която стартира ядрен синтез във външните слоеве, които след това се разширяват и охлаждат.

По време на този процес, червеният гигант може да стане от 100 до 1000 пъти по-голям.

С помощта на компютърна програма изследователите са търсили малки спадове в яркостта, причинени от преминаване на орбитираща планета пред фазата след главната последователност.

От 15 000 възможни сигнала, д-р Брайънт и неговият съавтор успяха да идентифицират 130 гигантски планети, обикалящи близо до своите звезди, 33 от които преди това не бяха открити.

Те открили, че звездите, които вече са се разширили и са се охладили до червени гиганти, е много по-малко вероятно да бъдат дом на големи, близкоорбитиращи планети.

Като цяло, 0,28% от изследваните звезди са дом на гигантска планета, като най-младите звезди в последователността имат планети по-често.

Въпреки това, от планетите, които вече са достатъчно пораснали, за да бъдат класифицирани като червени гиганти, само 0,11% са били дом на планети.

„Това е убедително доказателство, че докато звездите еволюират извън главната си последователност, те могат бързо да доведат до спираловидно навлизане на планети в тях и тяхното унищожаване“, казва д-р Брайънт.

„Очаквахме да видим този ефект, но все пак бяхме изненадани от това колко ефикасно изглеждат тези звезди в поглъщането на близките си планети.“

Тревожно е, че изследователите смятат, че същото в крайна сметка ще се случи и със Земята.

Учените в момента прогнозират, че Слънцето ще се превърне в червен гигант след около пет милиарда години, а това проучване показва, че перспективите за Земята не са добри.

Съавторът д-р Винсент Ван Айлен от Университетския колеж в Лондон казва: „Когато това се случи, ще оцелеят ли планетите от Слънчевата система? Откриваме, че в някои случаи планетите не го правят.“

Земята вероятно е по-безопасна от гигантските планети в изследването, които обикалят много близо до своите звезди.

Изследователите обаче са разгледали само първите един до два милиона години от фазата „след главната последователност“.

Това означава, че тези звезди все още имат дълъг път за еволюция и биха могли да бъдат още по-разрушителни през следващите години.

Изследванията показват, че слънцето ще се разрасне толкова много, че ще погълне двете вътрешни планети, Меркурий и Венера, но може да не достигне Земята.

И в двата случая учените прогнозират, че човечеството е малко вероятно да преживее еволюцията на слънцето.

Д-р Брайънт каза пред Daily Mail: „Животът на повърхността не би оцелял.“

„Разширяването на Слънцето драстично би увеличило нивото на радиация, получавана на повърхността на Земята, драстично би увеличило температурата на повърхността и би направило планетата необитаема.“

Учените прогнозират, че интензивната топлина от разширяващото се слънце ще лиши Земята от атмосферата ѝ и ще изпари океаните.

Така че, дори ако Земята не бъде разкъсана от гравитацията, вероятно няма да останат хора, които да празнуват.