Трима китайски астронавти не могат да се завърнат на Земята поради сблъсък с отломки

Завръщането на китайските астронавти на Земята е отложено за неопределено време, съобщава DM.

Опасни отломки са повредили космическия им кораб и екипажът не е сигурен дали може сам да поправи щетите. Това е вторият подобен инцидент тази година.

Крис Мелор

Трима астронавти, които вече бяха прекарали шест месеца в космоса, бяха открити „заклещени“ в орбита, след като корабът им вероятно е бил повреден от опасни отломки, обикалящи около Земята.

Китайската агенция за пилотирано космическо полет (CMSA) обяви, че екипажът на мисията „Шънджоу-20“ ще остане на борда на китайската космическа станция „Тиангун“ (Небесен дворец).

Техните заместници вече са пристигнали в орбиталната лаборатория, след като са изстреляни със собствена ракета на 31 октомври.

Астронавтите Чен Донг, Чен Джунжуй и Уанг Джие са на космическия кораб „Тиангун“ от април, провеждайки научни експерименти, излизайки в открития космос и живеейки в условия на нулева гравитация.

Преди триото официално да предаде станцията на екипажа на Шънджоу-21 на 5 ноември, капсулата, превозваща астронавтите обратно на Земята, се сблъска с неидентифициран обект в околоземна орбита.

Сблъсъкът е оставил забележима вдлъбнатина в корпуса на кораба и екипът се опасява, че „Шенжоу 20“ може да е претърпял вътрешни повреди, които биха направили полета му към дома опасен.

Сега двата екипажа ще трябва щателно да проверят кораба за критични неизправности, преди да се опитат да го реактивират за завръщане на Земята. Датата на завръщане все още не е обявена.

Това е вторият път за една година, в който екипаж е блокиран в орбита поради проблеми с капсула на екипажа: само преди седем месеца двама астронавти на НАСА, Сунита Уилямс и Бъч Уилмор, бяха евакуирани от Международната космическа станция.

Китайските власти не са сигурни какво точно е ударило космическия кораб, но се смята, че щетите са причинени от космически отломки – по същество „боклуци“, останали от предишни мисии и изстрелвания.

Това може да бъде всичко - от отломки от унищожени спътници и инструменти, случайно изпуснати по време на излизания в космоса, до големи фрагменти от изхвърлени ракетни степени.

Тези „отломки“ обикалят около планетата с колосални скорости – до 27 000 километра в час, което е типично за обекти в ниска околоземна орбита.

За пилотираните космически кораби това е наистина сериозна заплаха - като преминаване през градушка от куршуми.

Съединените щати в момента следят приблизително 19 000 космически отломки в околоземна орбита – без да се броят активните спътници. Експерти от НАСА смятат, че има над половин милион по-малки отломки, които е трудно да се проследят точно.

„В ход са анализ на последствията от сблъсъка и оценка на риска“, съобщи CMSA, цитирайки CNN.

Агенцията обаче не уточни колко време ще отнеме инспекцията на Шенжоу-20 и Шенжоу-21 и извършването на евентуални ремонти на щетите.

Това не е първият път, когато космически отломки удряха пилотиран космически кораб в орбита.

Станцията „Мир“ е претърпяла многократни микроповреди от отломки през 80-те и 90-те години на миналия век.

Международната космическа станция също се е сблъсквала с отломки многократно, като някои инциденти са причинили значителни щети на американските и руските модули.

През 2021 г. парче отломки проби дупка в едно от роботизираните ръце на станцията.

Само година по-късно, неизвестен обект повреди скачващия се руски космически кораб „Союз“, пробивайки дупка с ширина почти инч в радиатора му и причинявайки изтичане на охлаждаща течност.

Що се отнася до екипажа на Шенчжоу-20, все още не е ясно какъв е техният план Б, ако щетите се окажат непоправими.

Мисията „Шънджоу-21“ е проектирана и за шестмесечен престой на борда на станцията, достъпен изключително за китайски астронавти.