Магическият трик, с който можете да заспите бързо през нощта

Много хора имат трудности със заспиването бързо, но има един прост метод, който обещава да ви помогне да заспите „за секунди“, пише Newsweek.

За много от нас заспиването може да бъде предизвикателство. Умовете ни често остават активни, заети с тревоги за пари, взаимоотношения или дори смущаващи спомени от миналото.

Има многобройни съвети за подобряване на съня – от отказване от телефона час преди лягане до редовна физическа активност – но те не винаги помагат, когато се събудите посред нощ и не можете да заспите отново.

Една жена обаче твърди, че е открила „магически трик“, с който да заспива отново само за няколко секунди, и това би могло да се окаже спасение за тези, които се събуждат около 3 часа сутринта и вече не могат да се отпуснат.

Според Daily Mirror, Джена Коук сподели в TikTok техниката, която е открила онлайн и е тествала няколко нощи подред. Тя твърди, че това е „най-добрият трик“, който някога е опитвала.

Методът е изключително прост, не изисква специално оборудване и не отнема много време.

Всичко, което трябва да направите, е да затворите очи и да ги движите така: погледнете надясно, после наляво, нагоре, надолу, завъртете се в едната посока, после в другата. Повтаряйте движенията, докато заспите. Джена казва, че една нощ е трябвало да повтори рутината само два пъти, преди да заспи, и следващото нещо, което си спомня, е събуждането сутрин.

Тя казва, че е проучила и научното обяснение зад трика: тези движения стимулират парасимпатиковата нервна система, отговорна за релаксацията и функциите на тялото по време на почивка.

По принцип техниката „заблуждава“ мозъка да мисли, че вече сте в REM фазата на съня, характеризираща се с бързи движения на очите и интензивна мозъчна активност, което би могло да ускори настъпването на съня.