Китай изстреля космическия кораб „Шънчжоу-22“ (ВИДЕО)

Китай изстреля космическия кораб „Шънчжоу-22“, който ще бъде използван през 2026 г. от тримата астронавти, присъединили се към космическата станция „Тянгун“ на 1 ноември тази година, съобщи Ройтерс.

По-рано този месец друг екип от мисията „Шънчжоу-20“ забави връщането си на Земята с девет дни заради повреда на илюминатора. Те се върнаха успешно, използвайки кораб „Шънчжоу-21“, който бе оставил следващия екип на станцията. Това временно остави заместващия екип без гарантиран превоз за случай на извънредна ситуация.

Повреденият „Шънчжоу-20“, който остава в Космоса, ще бъде върнат по-късно на Земята за оценка, съобщи китайската държавна телевизия CCTV.

Космическата станция „Тянгун“ („Небесен дворец“) приюти първия си екипаж през 2021 г. и е по-малка от Международната космическа станция, която функционира вече 25 години.