Едно от най-богатите находища на динозаври в Европа е открито в Румъния

От мястото K2 бяха открити повече от 800 влечуги

Унгарски и румънски палеонтолози са открили огромна колекция от вкаменелости на гръбначни животни в басейна Хацег в историческата област Трансилвания в Румъния, съобщава BBC Wildlife.

Костното находище, наречено K2, включва десетки кости от динозаври, които изглеждат черни в богатата на глина почва, както и вкаменелости от други животни като птерозаври, крокодили, бозайници, земноводни, риби и костенурки. Общо са открити останки от най-малко 17 вида.

Наскоро публикувани в списанието PLOS ONE, откритията предлагат на учените по-ясна картина за еволюцията и екологията на източноевропейските динозаври през късната креда, период, който включва последните няколко милиона години преди изчезването на тази разнообразна група древни влечуги.

„През 2019 г., по време на първото ни проучване на място в басейна Хацег, почти веднага се натъкнахме на обект K2“, обяснява Габор Ботфалвай, асистент-професор в Катедрата по палеонтология на Университета „Етвьос Лоранд“ и ръководител на изследователската група за динозаври „Валиора“. „Това беше решаващ момент за нас – веднага забелязахме десетки големи, изключително добре запазени черни кости от динозаври, блестящи в сивите глинести пластове, изложени в коритото на реката. Веднага започнахме работата си и след няколко години разкопки събрахме изключително богат набор от влечуги от мястото.“

