Кой ИИ чатбот събира най-малко данни за вас?

Важи максимата - ако услугата е безплатна, продуктът си ти

Microsoft събира все повече информация за рекламодатели

Известната максима „Ако услугата е безплатна, продуктът си ти“ важи с пълна сила и за новото поколение AI чатботове. Преглед на политиките за поверителност на най-популярните приложения - ChatGPT, Copilot, DeepSeek, Gemini и Qwen - показва, че повечето от тях поглъщат впечатляващи количества лична информация, пише dir.bg. Само едно обаче изпъква като относително „пестеливо“ към данните ви.

Макар AI чатботовете да не достигат нивата на данни, които изпомпват социалните мрежи, те все пак събират учудващо много информация: чат история, действия в приложението, устройствен идентификатор, понякога дори контакти, файлове и местоположение.

Най-обемистият „дневник“ за потребители идва от логична посока - Google. Приложението Gemini декларира достъп до почти всичко: история на браузване и търсене, контакти, имейли, снимки, местоположение, съобщения и видеа. Списък, който повече прилича на пълен одит на живота ви, отколкото на чатбот.

На другия полюс е Qwen, което според App Store събира минимални данни - основно device ID и базови взаимодействия. Но тук идва уловката: самодекларираните отчети в App Store и Play Store не се проверяват от никого. В политиката за поверителност на Qwen има разминавания, а и не липсват странни грешки. При сравнение на самите политики се открояват два факта:

OpenAI и DeepSeek имат сравнително кратки и лесни за четене документи.

Google предлага най-детайлната разбивка, включително и откровено признание, че понякога човешки ревюъри четат вашите разговори

Microsoft Copilot е единственият, който не използва вашите данни за реклама или обучение.

Политиката на Copilot е най-близо до класически корпоративен стандарт за поверителност. Microsoft твърди, че събира минимално количество данни, не ги продава на рекламодатели и не използва вашите чатове за обучение на основните LLM модели. Copilot работи в рамките на Microsoft 365 и обработва данните ви локално и контекстуално, без да ги вкарва в публичен тренировъчен набор. Затова и продуктът покрива регулации като FedRAMP, HIPAA и SOC.ChatGPT, напротив, използва потребителските промптове за подобряване на моделите, освен ако това не е изрично изключено.

Трябва да отбележим, че докато Copilot е победител на пръв поглед, то Microsoft събира все повече и повече информация, посредством нововъведения в операционната си система.