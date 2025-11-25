Откритие, което може да промени лечението на мозъчните тумори завинаги

Още по темата: Слънчевата система се движи 3 пъти по-бързо от очакваното 22.11.2025 20:00

Учени създадоха нов метод, който активира имунната система срещу глиобластома

Изследователи от Вашингтонския университет и Северозападния университет разработиха нов метод за доставка на лекарства до мозъка чрез назален спрей, който потенциално може да помогне в лечението на агресивни мозъчни тумори като глиобластома, съобщава Newsweek.

В експерименти с мишки учените използвали прецизно проектирани наноструктури (сферични нуклеинови киселини, SNA), които доставят лекарство през носа и активират имунния отговор на мозъка срещу тумора. Резултатите показват, че новият метод свива туморите и „затопля“ иначе имуносупресираната туморна среда, което прави имунотерапиите по-ефективни.

„Искахме да разработим неинвазивен начин за стимулиране на имунната система да атакува глиобластомите“, обясни неврохирургът проф. Александър Стег. Той подчерта, че терапията може да се прилага селективно, без да засяга други органи и без значителни странични ефекти.

Екипът активира STING пътя – механизъм, който засича чужда ДНК и стартира имунна реакция. Комбинирана с други имунотерапии, новата терапия унищожава туморите с една или две дози и създава дългосрочен имунитет срещу повторна поява.

Технологията все още е в експериментална фаза и не е достъпна за хора, но представлява обещаваща стъпка към клинични приложения за глиобластоми и други ракoви заболявания, устойчиви на стандартни терапии.