Глобалният недостиг на чипове променя пазара

Принуждава клиентите да резервират доставки за 2027 година

Предстои 2026 г. да бъде белязана от още по-сериозна конкуренция

Пазарът на компютърни памети навлиза в нов етап, в който недостигът на чипове и ескалиращите цени пренареждат традиционния модел на договаряне. Според Business Korea производителите вече отказват краткосрочни сделки и предпочитат договори със срок поне шест месеца, а в някои случаи - повече от година, пише dir.bg. Намирането на свободни количества за 2026 г. става почти невъзможно, което принуждава клиентите да резервират доставки за 2027 година.

Експертите описват ситуацията като по-интензивна дори от знаменития суперцикъл от 2017 г. В сегмента на HBM паметите големите компании като Nvidia отдавна са преминали към едногодишни договори със Samsung и SK hynix. Сега същата практика се пренася и в DRAM сектора, където исторически цените се коригираха ежемесечно. През текущото полугодие обаче производителите все по-често настояват за удължаване на срока поради огромното търсене и ограничения капацитет.

Дългосрочните договори носят сигурност и на двете страни. Производителите получават гарантиран пазар за своята продукция и могат да планират рентабилността си, докато клиентите фиксират цените за по-продължителен период - макар и това да означава закупуване на памети на по-висока стойност от текущите. В условия на растящи цени много компании предпочитат стабилността пред риска.

Ситуацията е толкова напрегната, че най-големите доставчици вече са разпределили напълно производствения си капацитет за следващата година. Решението на Samsung да повиши цените с повече от 40% допълнително ускорява надпреварата за осигуряване на количества, което прави дългосрочните договори почти единственият реален вариант за клиентите на пазара. Предстои 2026 г. да бъде белязана от още по-сериозна конкуренция за производствени линии, а динамиката на пазара подсказва, че този дефицит далеч не е временен. Бизнес цикълът на паметите навлиза в нова ера, в която планирането се превръща в ключов фактор за оцеляване.

Ръстът на изкуствения интелект (AI) играе централна роля в това пренасочване, като производителите приоритизират HBM (high-bandwidth memory) за нуждите на големите AI сървъри - според Micron, натискът върху DRAM капацитета ще продължи поне до 2026 г.

