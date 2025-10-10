Проф. Георги Рачев: Потопът в София е неизбежен

Човешката алчност е причина за наводненията по морето, убеден е синоптикът

Възможно ли е една прогноза за времето да бъде... забавна? Да, ако я прави колоритният синоптик проф. Георги Рачев. За него казват, че е като магьосник, които с жизнерадостните си лафове и леката усмивка под мустак, може да представи и най-свирепата буря като лек повей на вятъра. Милиони хора очакват точните прогнози на този климатичен спец, защото когато са направени професионално те спасяват човешки животи. Стига да се вслушаме внимателно в думите на професионалиста.

Според проф. Георги Рачев за сериозния интерес към капризите на времето си има конкретна причина. Той е убеден, че колкото по-развита е една държава, толкова по-зависима е от природните условия. Особено селското стопанство, което при най-малките изменения на времето търпи сериозни загуби. По данни на климатолога, тази година сме добили над 6 млн. тона пшеница. И ако времето беше благоприятно щеше да имаме 2 млн. тона царевица и още толкова слънчоглед.

“България е основен играч на световните борси по отношение добива на слънчоглед, а олиото от него се продава като злато, защото хората искат да се хранят здравословно”, обяснява синоптикът. Той не подценява и влиянието на снега, който падна миналата седмица. От влошената пътна обстановка страдат доставките, повишават се разходите, стават задръствания, затварят се летища, блокира се дори световния въздушен трафик. Затова и най-малкото изменение в климата води до сериозни последици по веригата.

Природата не е виновна за бедствието в Елените, категоричен е климатологът.

Много често обаче хората не се вслушват в предупрежденията на синоптиците и дори сериозно ги подценяват. Катастрофалните последици в такива случай не закъсняват. Типичен пример са наводненията в Царево и Елените. Проф. Рачев е убеден, че основна причина за драматичните събития там е човешката лакомия. “Петима души загубиха живота си в Елените. Те ще влязат в статистиката като жертви на природно явление. А всъщност са жертва на човешката глупост и лакомия”, възмущава се експертът. Той е абсолютно против да се харчат парите на данъкоплатците, за да се възстановява инфраструктура, която е незаконно построена.

Но има нещо още по-страшно, което притеснява климатолога. Той е убеден, че подобно бедствие ще сполети и София, защото речните корита тук са проектирани за 200 хиляден град. “Бедна ви е фантазията колко реки са заличени в столицата, защото са бетонирани. Южните квартали бяха една огромна пойма - това е място, което поема вода от Витоша и го отдава лека-полека. Сега всичко е покрито с бетон и асфалт и водата не може да попива в почвата, а се събира в старата канализация, която не е предвидена за 400 квадратни километра град, а за десет пъти по-малка площ. Ако утре се случи обилен валеж, потопът е неизбежен”, категоричен е синоптикът.

В същото време безводието създава сериозни проблеми в много райони на страната. И тук проф. Рачев вижда проблема в престъпното нехайство на държавата. “Аз не вярвам, че 80% от водата се губи. Тя е там, но се отклонява и се краде от разни “стопани”. Вецовете, които са построени на язовирите, крадът най-много. В тях потъват милиони кубици вода. Климатичните промени са факт, но те се използват като оправдание, за собственото ни нехайство”, убеден е експертът.

През последните години постоянно ни се втълпява, че природата е едва ли не на предела на силите си и катаклизмите са неизбежни. Глобалното затопляне се е превърнало в матра за “зелените”, но се използва само за икономически и политически цели. За последните 30 години средните температури в България са се повишили почти с един градус, което е страшно много. Но най-големият климатичен риск според проф. Рачев е постоянното пренасочването на милиарди за “борба” с климатичните изменения.

“Аз от 40 години слушам все по-страшни прогнози как всички ще умрем дружно. Ами да умираме! Истината е, че никога Земята не е била толкова зелена, колкото в момента. Същото важи и за България. У нас 1/3 от територията са гори. Ние не можем да отсечем годишния прираст на дървесина, но лошото е, че сечем само ценната, която е ниско до пътя, за да имаме ниски транспортни разходи”, възмущава се климатологът. Той е убеден, че тук отново липсва държавата като регулатор.

Една от причините за глобалното затопляне е въглеродния диоксид, чийто количества в атмосферата тази година са изключително високи, алармира проф. Рачев. Но въпреки, че постоянно ни убеждават, че трябва да се откажем от фосилните горива, всички индустриални държави увеличават производството на въглища и нефт, а Китай и Индия са като ненаситна ламя. “Още като бях студент се говореше, че ще изчезнат въглищата и нефта. Но, напротив, дори се увеличава техният добив и консумация в световен мащаб. А после кравите били виновни, защото изпускали метан във въздуха. Защо трябва да обвиняваме горките животни, като всъщност индустриалните гиганти тровят целия свят”, недоумява климатологът.

Въпреки, че е експерт по прогнозите, проф. Рачев не се наема да прогнозира времето след 20 или 50 години, защото смята, че би било несериозно. Макар, че по думите му, много експерти мечтаят да им зададат такъв въпрос, а причината за това според него е много проста: “Учените също се продават и ако ми платите, аз ще докажа, че има и тропичен климат в България”, с усмивка на уста признава синоптикът.

Зимата е на прага ни и тя според проф. Рачев ще бъде по-топла с около един градус спрямо средните годишни стойности и сравнително суха. Това не означава, че няма да има лед, снеговалежи и виелици, уточнява синоптикът, но по думите му те ще са по-рядко и за кратко време. “Ако сте решили да отглеждате щрауси или бананови дръвчета, няма да стане”, обяснява климатологът с типичното си чувство за хумор.