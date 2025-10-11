Кучетата могат да се пристрастят към ежедневни предмети, предупреждава проучване

Всяко куче има любима играчка, но вашите кученца може би са малко по-привързани към плюшените си играчки, отколкото си мислите, пише Newsweek.

В откритие, което може да обясни защо някои кучета не могат да се разделят с любимата си играчка за дъвчене, международни изследователи предполагат, че определени кучета могат да се пристрастят към играчките си по начин, подобен на човешките поведенчески зависимости, като например хазарт или игри.

Проучване, публикувано в Scientific Reports, разглежда 105 кучета, за да оцени научно тези компулсивни поведения, които преди това са били подкрепяни само от анекдотични доказателства.

Изследователите стигнали до заключението, че близо една трета от кучетата показват ясни признаци на поведенческа зависимост.

Проучването, проведено от изследователи от Университета в Берн, Швейцария, и Ветеринарномедицинския университет във Виена, Австрия, се фокусира върху кучета, които собствениците им описват като „силно мотивирани“ да играят с играчки.

Кучетата, сред които са често срещани породи като малиноа, бордър коли и лабрадор ретривър, са били подложени на специфични тестове, за да се оцени взаимодействието им с избрана играчка и със собственика им, както и реакцията им, когато играчката е била премахната.

Тридесет и три кучета проявиха поведение, което изследователите категоризират като подобно на пристрастяване, отразявайки често срещани симптоми на поведенчески зависимости при хората, като например изпитване на глад и затруднения при самоконтрол.

Собственикът се опасява, че дакелът е парализиран - посещение при ветеринар за 769 долара разкрива диагноза шок

Ключовите признаци, наблюдавани при кучетата, включват прекомерна фиксация върху играчката и приоритизиране на нея, липса на интерес към алтернативни поведения, опити за достъп до играчката и невъзможност за успокояване в продължение на 15 минути, след като всички играчки са били премахнати от погледа им.

Авторите отбелязват, че когато играчката им е недостъпна, тези кучета се фокусират върху нея и се опитват да я достигнат за по-дълги периоди. Те също така са склонни „да дават приоритет на достъпа до нея пред консумацията на храна или взаимодействието със стопанина си“.

Проучването, което според екипа е първата публикувана научна оценка на подобно поведение, предполага, че някои кучета просто са „пристрастени“ към играчките.

Концепцията за поведенчески зависимости при хората се характеризира с компулсивна нужда да се занимават с дадена дейност въпреки негативните последици. Предишни анекдотични доклади за кучета предполагат подобно компулсивно ангажиране, като например „хленчене, когато играчка е извън обсега и продължаване на играта въпреки пренапрежение или нараняване“.

Въпреки че изследването успешно идентифицира тези различни поведения при кучетата, авторите подчертават, че са необходими допълнителни изследвания.

Те отбелязаха, че са необходими допълнителни проучвания, „за да се определят причините, поради които кучетата прекомерно се занимават с играчки и дали това може да повлияе негативно на тяхното благосъстояние“.

Научната общност се надява да разбере по-добре защо някои кучета проявяват това необичайно, интензивно фокусиране върху любимите си неща.