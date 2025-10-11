Кое е най-безопасното място в колата в случай на инцидент? Експерти развенчават митовете. Анализ, проведен в Германия, разкри резултати, които са малко по-различни от общите очаквания, пише Newsweek.

Традиционно задната седалка – особено дясната – се смята за най-безопасната в автомобила. Но проучване на произшествия, проведено от Германската асоциация на застрахователите при злополуки (UDV), предлага нова перспектива.

Според анализа, само около 10% от пострадалите при пътнотранспортни произшествия са били на задната седалка.

Тази цифра обаче трябва да се тълкува с повишено внимание, тъй като при повечето пътувания задните седалки остават незаети.

Германската асоциация на застрахователите при злополуки посочва, че при инциденти около 70% от нараняванията, получени от пътниците на задните седалки, са били толкова сериозни, колкото и тези, получени от пътниците на предните седалки. В почти 20% от случаите нараняванията са били дори по-тежки, според Telegraph.

Защо се случва това?

Специалистите обясняват, че много пътници на задните седалки не поставят правилно предпазните си колани или заемат позиции, които увеличават риска от нараняване в случай на катастрофа.

Друг важен фактор е по-слабото оборудване на системите за безопасност на задните седалки.

Предните и страничните въздушни възглавници са стандартни за предните седалки, но тези технологии не са налични за пътниците на задните седалки във всеки автомобил.

В заключение, шофьорската седалка като цяло остава най-безопасната в колата, тъй като повечето системи за защита са проектирани предимно за нея.