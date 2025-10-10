15 000 литра вода в секунда залели "Елените" (ВИДЕО)

Около 12-15 000 литра вода (или 12-15 куб. метра) в секунда приблизително е бил дебита в Елените, са изчислили от Meteo Balkans, използвайки компютърна симулация.

Това количество е достатъчно, за да напълни стандартен плувен басейн (около 50 куб. метра) за малко повече от 4 секунди.

Това е типична стойност за средно голяма река или за по-голяма река по време на лятно маловодие.

За сравнение: средният дебит на река Искър при София е около 8 куб. метра в секунда, но при вливането си в Дунав достига над 50. Река Марица при Пловдив има дебит около 25 куб.м/сек., а Дунав при влизането си в България — над 5000.

Падналите валежи за кратък период са предизвикали приливна вълна с височина около 5–6 метра. Според симулацията е имало няколко последователни вълни, което напълно съвпада с данните от очевидците.

Точното количество литри в секунда е почти невъзможно да се определи, но чрез симулации може да се даде приблизителна оценка.

"Причината за това е, че в този район няма големи, постоянно течащи реки. Местността се характеризира предимно със сухи дерета и малки водни течения, които се спускат от Стара планина към морето. При нормални условия дебитът на тези водни течения е незначителен — много под 1 куб.м/сек.", обясняват от Meteo Balkans.