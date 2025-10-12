Как ЕС да спечели доверието на младите?

51 на сто от младежите в Европа не смятат, че съюзът работи както трябва

Брюксел захваща теми, които ги засягат пряко

За 18-годишната Ейслин Гилтинейн кибертормозът е тема, която я засяга лично. Защото самата тя е била жертва на такъв. Сега иска да помогне на други като нея, за да не им се налага да минават през същото.

Затова е дошла в Европейската комисия в Брюксел заедно с още няколко млади европейци, които ще обсъждат борбата с кибертормоза с еврокомисаря Глен Микалеф, който отговаря за младежките политики. Европейската комисия планира да изготви план за борба с кибертормоза през следващата година.

Не всички млади хора в Европа обаче имат подобно доверие в Европейския съюз или демократичните му институции. Проучване на германската Фондация Tui показва, че 40 на сто от анкетираните са съгласни с твърдението, че начинът, по който ЕС функционира, не е особено демократичен. Други 51% казват, че ЕС е добър на теория, но не и на практика. Около 53 процента вярват, че ЕС се занимава твърде много с тривиални неща, а 57% заявяват, че демокрацията като цяло е за предпочитане пред другите форми на държавно управление.

Комисар Микалеф е убеден, че „младите хора гледат на Европейския съюз като на част от решението на своите проблеми“. Но според него те очакват доверието им да се изплати, като доведе до конкретни действия. В тази връзка комисарят казва, че ЕС ще започне да работи по теми, които ги засягат пряко - като жилищната криза, качеството на трудовия пазар и намаляването на енергийните разходи.

Но доколко тези усилия ще доведат до конкретни резултати, които да удовлетворят очакванията на младите, не е сигурно. Енрике Ернандес-Диес от университета на Екстремадура отбелязва, че на ЕС му липсва законодателна власт в някои важни области - като трудовия пазар, социалната сигурност и жилищата. Според Ернандес-Диес фактът, че хората невинаги разбират откъде идва финансирането за даден проект, е част от проблемът на ЕС с младите и оценката им за него.

Подкрепата за младите хора е сред приоритетите на сегашната Европейска комисия, чийто мандат е до 2029 г. От 2024 г. насам са проведени 35 срещи като тази, на която присъстват Ейслин и Джордже.

Въпреки това на всяко ниво на демокрацията, включително в Европейския съюз, проблемът е, че онези, които не вярват в нея, няма да участват, отбелязва изследователят на младежта Ернандес-Диес.

(Със съкращения, от Дойче веле)