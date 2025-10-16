Как в Германия прахосват милиарди

Описват разхищения в „Черна книга“ на Съюза на данъкоплатците

Слагат 22 къщички за 4 прилепа

Всяка година Съюзът на данъкоплатците в Германия публикува „Черна книга“ с най-ярките примери за разхитително и нерационално използване на държавни средства. Става дума за случаи, в които парите просто се хвърлят на вятъра, както показват изредените „проекти“.

В Бон от 1982 година съществува неголям спортен детски комплекс - площадка за игри и футбол. Хората от околните блокове ходели дотам по пътечка между гаражите - неофициална, но удобна, тя водела директно до площадката. Минали 40 години, докато един от собствениците на гаражи се оплакал в общината и властите реагирали незабавно - била вдигната ограда за 1000 евро, препречваща пътечката. След вдигането на оградата жителите на свой ред се възмутили и поискали да бъде махната. Градската администрация отказала, но предложила компромис - да се направи алтернативна пътечка, където било поставено и дървено стълбище, което струвало още 5000 евро.

Градският музей в Касел пък похарчил 4500 евро за да купи дрешката на един отдавна живял дакел. Предполага се, че якенцето е било на Ердман, любимия дакел на последния германски кайзер Вилхелм Втори. Кучето починало през 1901 година и е било погребано в парк в Касел, където днес ежегодно се организира Ден на дакела в негова чест. Експонатът бил купен през 2020 година на търг, но произходът му не е потвърден.

В град Фулдабрюк край Касел са ремонтирали из основи 700 метра улична настилка срещу почти 4,8 милиона евро. Поставени били нови покрития, канали и тротоари, както и велоалея, също както и три зелени островчета за увеличаване на сигурността. Те обаче били точно на пътя на велоалеята и я прекъсвали - там на велосипедистите им се налага да ги заобикалят.

В градчето Кирхберг на Мур във федералната провинция Баден-Вюртемберг се отказали да събарят стара сграда заради това, че на тавана ù живеели четири прилепа, които са защитени със закон. През февруари 2025 година по стените на градското училище и на спортната зала били инсталирани 22 специални къщички за прилепите - на стойност 20 000 евро. И това отново не е всичко - освен строителството трябвало да се извърши и мониторинг дали прилепите обитават къщичките. Това ще трае поне пет години и ще струва още 21 000 евро. Тоест старата сграда ще си стои поне още няколко години.

