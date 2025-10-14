Нови изследвания показват, че съществува ясна връзка между нарастващото богатство и неетичното поведение

Щастливите хора рядко изпитват нужда да натрупват огромни богатства

Нови изследвания показват, че съществува ясна връзка между нарастващото богатство и неетичното поведение, като склонност към измама и кражба, съобщава Mail Online.

В обществото отдавна се смята, че по-богатите хора са по-егоистични, съсредоточени върху собствените си интереси и по-малко състрадателни към страданията на другите.

„Всъщност желанието за богатство е свързано със състояние на неудовлетвореност и недоволство. Щастливите хора обикновено не се стремят да станат богати“, обяснява д-р Стив Тейлър, психолог от Университета Бекет в Лийдс, Великобритания пред Mail Online.

Макар да звучи като клише, все повече изследвания показват, че колкото по-богат е човек, толкова по-малко вероятно е да проявява морал, предаде БТА.

В едно проучване психолози от Университета на Калифорния в Бъркли установяват, че хората от висшата класа са по-склонни да лъжат по време на преговори, да мамят за награди и да подкрепят неетично поведение на работното място.

От друга страна, изследвания показват, че хората от по-ниските социално-икономически групи проявяват повече съчувствие към страданията на околните, отколкото богатите.

Според д-р Тейлър, същите личностни черти, които карат човек да бъде егоистичен, го подтикват и да търси и натрупва богатство.

Тези черти са част от така наречената „Тъмна триада“ - психопатия, нарцисизъм и макиавелизъм.

Докато проучванията последователно показват, че хора с тези характеристики се издигат до позиции на власт и натрупват богатство, те също така са по-малко щастливи. Тейлър добавя, че тази „липса“, причинена от „Тъмната триада“, подтиква определени хора да запълнят празнотата чрез статус и власт. Липсата на емпатия, характерна за психопатите и нарцисите, улеснява постигането на успеха им. Тези черти правят хората по-безмилостни и по-малко загрижени за негативното въздействие върху другите при натрупване на богатство.

Това се влошава от факта, че парите допринасят малко за увеличаване на щастието след определен праг. Щастливите, състрадателни хора с богат вътрешен живот рядко изпитват нужда да натрупват огромни богатства и също така нямат липсата на емпатия, която би им позволила да го направят.

Все пак това не означава, че всички богати хора са зли. Някои стават богати заради страхотна идея, изключителен талант или наследство, без да проявяват егоизъм.