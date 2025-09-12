Находка в Перперикон разкри следи от върлувалата в Европа чумна епидемия

Нова находка в скалния град на траките свидетелства за страшна епидемия на Перперикон, а заради датировката от ХІV в. ръководителят на разкопките проф. Николай Овчаров смята, че това е именно върлувалата в цяла Европа по това време чума, каза той за БТА.

По думите му, става въпрос за разкриването на гроб от ХІV в. в южния квартал, сред руините на отдавна изоставените антични сгради. В него археологическият екип е открил позиционирани едно до друго, рамо до рамо, но в доста разкривени пози, две еднакви на ръст дечица, според експертите на видима възраст 6-7 години. Именно позиционирането на телата води до заключението, че извършеното християнско погребение се е случило много набързо.

„Вероятно става дума за починали по едно и също време близнаци. Но от какво са могли две братчета или сестричета да починат едновременно на такава крехка възраст? Явно става дума за епидемия, а по това време бушува най-страшната болест – Черната смърт, или чумата, отнела през 40-50-те години на ХІV в. живота на близо 24 милиона души в Европа“, коментира проф. Николай Овчаров.

Той допълни, че сред първите засегнати страни на Стария континент са били Византия и България. А болестта е прониквала най-вече през Константинопол и градовете по Егейското крайбрежие, намиращи се само на няколко десетки километра от Перперикон.

„Чумата обезлюдила много византийски и български градове и това е още една причина за успеха на османското нашествие, заляло Балканите точно по това време“, каза още проф. Николай Овчаров.

Той припомни, че за чума на Перперикон се заговори и през 2012 г., когато при разкопките край една от църквите от ХІІІ-ХІV в. в Акропола бе открит скелет на положена в земята млада жена, прегърнала мъртвото си чедо и разположена с него буквално в позата на Света Богородица с Младенеца. Тогава проучвателният екип заключи, че става дума за образна молитва срещу страшната чума, покосила през това столетие стотици хиляди хора в цяла Европа.

„По този начин живите се опитвали да изпросят подкрепата на Божията майка и да оцелеят в покосяващата наред епидемия. От съвременна гледна точка такъв обичай ни се струва варварски, но при ужасния мор хората са търсели всякакви начини, като суеверията често са играели основна роля“, каза още археологът.

Той уточни, че разкопките на Перперикон за сезона ще продължат само още няколко седмици – до края на септември, началото на октомври. Все още се работи по некропола, наречен „Град на мъртвите“, в южния квартал, където в началото на август бяха открити 25 християнски гроба.