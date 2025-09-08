Как изкуствените подсладители увреждат паметта?

Ново изследване доказа дългосрочни вреди върху здравето

Масово ги ползват в газирани и енергийни напитки

Изкуствените подсладители, които се съдържат в киселото мляко и газираните напитки, могат да увредят способността на хората да мислят и да запомнят и изглежда причиняват „дългосрочни вреди“ на здравето. Това сочи ново изследване, публикувано в „Гардиън“. Хората, които консумират най-големи количества подсладители като аспартам и захарин, отбелязват 62% по-бързо влошаване на когнитивните си способности - което се равнява на стареене с 1,6 години.

„Нашите констатации сочат възможността за дългосрочно увреждане на когнитивните функции от консумацията на нискокалорични и безкалорични подсладители (LNC), особено изкуствени LNC и захарни алкохоли“, заключават авторите.

Проучването е поредното, което предупреждава за рисковете от подсладителите. Предишни изследвания сочат, че те могат да повишат риска от диабет тип 2, рак, сърдечни проблеми, депресия и деменция, както и да увредят чревната стена. Връзката между подсладителите и когнитивния упадък е толкова тревожна, че потребителите трябва да използват тагатоза, естествен подсладител, или алтернативи като мед или кленов сироп, препоръчват изследователите.

Проучването е обхванало 12 772 държавни служители в Бразилия със средна възраст 52 години, следени средно 8 години. Участниците попълнили въпросници за хранителните си навици и преминали тестове за когнитивни умения, като вербална флуентност и възпроизвеждане на думи.

Участниците с най-висок прием на подсладители показали претърпели спад в мисловните способности и паметта си с 62% по-бързо от тези с най-нисък прием. Това е „еквивалентно на около 1,6 години стареене“, твърдят изследователите. Консумацията на комбинирани и индивидуални LNC, особено аспартам, захарин, ацесулфам К, еритритол, сорбитол и ксилитол, е била свързана с когнитивна загуба.

„Ежедневната консумация на LNC е била свързана с ускорен спад в паметта, вербалната флуентност и глобалното когнитивно функциониране“, пишат авторите в статията си, публикувана в американското медицинско списание Neurology. Тази тенденция обаче е наблюдавана само при участници на възраст под 60 години. Това показва, че възрастните хора на средна възраст трябва да бъдат насърчавани да използват по-малко подсладители, съветват учените.

Изследваните подсладители се съдържат и в ароматизирана вода, нискокалорични десерти и енергийни напитки.