17-годишно момиче може да пътува във времето мислено – тя вижда бъдещето като спомени и преживява миналото

Пътуването във времето е една от най-примамливите човешки фантазии. 17-годишно момиче от Франция с необичайно богата, подробна и прецизна памет може мислено да пътува както напред, така и назад във времето, според авторите на нов доклад за случай, публикуван в списание Neurocas.

Изтъкнат ученик от гимназията може да пътува във времето, както в миналото, така и в бъдещето, след като е диагностициран с изключително рядко състояние, наречено хипертимезия, пише Newsweek.

Това характеризира хора със значително над средната автобиографична памет.

Млада жена, която може да пътува психически във времето, е диагностицирана с хипертимезия

Този тип памет се различава от висшата памет като цяло, защото е свързана по-специално с извличането на събития от минали животи, а не със способността за учене и съхраняване на нова информация.

Идентифицирана само с инициалите TL, тийнейджърката твърди, че е пазила тези способности в тайна, след като е била обвинена в лъжа, когато е твърдяла, че може да преразгледа миналото си на осемгодишна възраст, пише IFL Science.

Описвайки таланта си за запомняне, TL казал на изследователите, че е визуализирал личните си спомени, сякаш е в голяма бяла стая, където са архивирани и организирани в категории като ваканции, семеен живот и приятели.

Също в тази ментална стая плюшените играчки бяха внимателно етикетирани с информация за човека, от когото бяха получени.

Също така, снимките и документите са били съхранявани в „папка“ в неговата стая за спомени, откъдето са могли да бъдат извлечени и разгледани подробно по всяко време.

„Тя можеше да преживее реални епизоди реалистично и да ги разгледа подробно, или от перспективата, която действително е заемала, или от външна гледна точка“, пишат авторите на изследването.

„Мога мислено да се върна назад във времето, за да преживея отново събитието“, каза им тя.

За да проверят това твърдение, изследователите приложили серия от задачи, предназначени да анализират силата на нейните биографични спомени, както и способността ѝ да визуализира бъдещето.

И макар че тези задачи не могат да оценят точността на спомените ѝ, те разкриха, че тези спомени са били необичайно ярки и подробни.

Те притежаваха всички характеристики на автентични спомени от ранно детство, а не просто познания за конкретни събития.

Що се отнася до способността на младата жена да предвижда лични събития в бъдеще, изследователите обясняват, че нейните ментални проекции са били изключително реалистични.

Освен това, те демонстрираха „дълбоко чувство за предварителен опит“, сякаш бяха спомени, а не изобретения.

„Това е първото наблюдение на хипертимезия с пълна оценка на възможностите за пътуване във времето на различни времеви разстояния, обхващащо способността на индивида да извлича лични събития от личното минало, както и да предсказва лични събития в бъдеще“, пишат авторите на изследването.

Въпреки че механизмите зад тази уникална способност остават неизвестни, изследователите посочват, че няколко членове на семейството на младата жена проявяват редки когнитивни черти, като синестезия и абсолютен слух.

Всичко това би могло да бъде свързано по някакъв начин със забележителната ѝ автобиографична памет.