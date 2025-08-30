Открита е възрастта, на която тялото започва бързо да старее: Как можете да спрете това явление?

Изследователите знаят възрастта, на която тялото започва бързо да старее. Те имат препоръки за спиране на това явление. Неотдавнашно проучване установи също, че до 30-годишна възраст аортата, далакът и надбъбречните жлези вече показват промени, пише Newsweek.

Във всеки един момент от живота ви някои части на тялото ви може да са биологично по-стари от други.

Това сочи проучване, публикувано наскоро в списание Cell, което заключава, че частите на тялото не остаряват равномерно. Изследователите са установили, че някои органи започват да показват признаци на износване много по-рано от други, съобщават здравни източници.

Човешкото тяло е като машина

„Въпреки че цялото тяло старее, някои части се износват по-бързо“, каза пред Health Майкъл Снайдер, доктор по медицина, директор на Центъра за геномика и персонализирана медицина в Медицинския факултет на Станфордския университет. Снайдер не е участвал в новото проучване, но преди това е изследвал времето на стареене при хората.

Проследяването на тези различни времеви рамки, каза той, помага на учените да разберат по-добре процеса на стареене, което един ден би могло да доведе до създаването на инструменти, които да помогнат за забавянето му.

Нова перспектива за човешкото стареене

За новото проучване, изследователи от Китайската академия на науките анализирали протеини, за да определят как и кога различните части на тялото стареят. „Протеините са градивните елементи на живота“, пишат те в статията. Но „протеиновият план за стареене на човешките тъкани остава неизвестен“.

За да променят това, те събрали 516 тъканни проби от 76 души на възраст от 14 до 68 години, починали от мозъчни травми.

Тъканните проби са от органи като сърце, бели дробове, черен дроб, панкреас, далак, черва, надбъбречни жлези и кожа. Въпреки че 76 души не са много, Снайдер казва, че изследването е „новаторско“, защото разглежда толкова много тъкани от толкова много различни органи.

Изследователите анализирали тези тъкани, за да идентифицират свързани с възрастта промени в протеините в цялото тяло и в специфични органи. Те също така определили дали някои органи изглежда стареят по-бързо от други.

Кога тялото остарява?

Като цяло, те установиха, че процесът на стареене сякаш се ускорява около 50-годишна възраст.

Но различните органи изглежда стареят по различно време. Много от изследваните в проучването са показали значителни промени, свързани с възрастта, между 45 и 55 години, докато други са започнали да стареят дори по-рано.

„Ранното и ясно изразено стареене на аортата“, пишат те, предполага, че свързаните с възрастта промени в кръвоносните съдове може да са важен фактор за цялостното стареене.

В предишно проучване Снайдер и колегите му установили, че тялото преминава през два основни периода на стареене: един на 44-годишна възраст и друг на 60-годишна възраст.

Въпреки че тези числа не съвпадат точно с тези в новото проучване, те не са далеч от истината, каза Снайдер. И двете проучвания подкрепят идеята, че стареенето не се случва изведнъж и може да започне по-рано, отколкото си мислите.

Можете ли да спрете преждевременното стареене на органите?

Констатациите от новото проучване са „интересни“, но в крайна сметка е трудно да се приложат в медицинската практика, каза пред Health Вадим Гладышев, доктор по медицина в Медицинския факултет на Харвард, който изучава стареенето, но не е участвал в новото проучване.

Медицинските изследвания показват, че специфичното за органите стареене е свързано с развитието на заболявания в тези части на тялото. Но са необходими още изследвания, каза той, за да се разбере какво всъщност означават специфичните промени, като например свързаните с възрастта промени в протеините.

„Много е трудно да се интерпретира“, каза той. „Не знаем дали тази промяна е отрицателна, неутрална или (благоприятна) реакция на организма към стареенето.“

Новото проучване обаче разкри някои „очарователни“ открития, които си струва да бъдат проучени по-подробно, каза Парулекар. Например, изследователите открили, че амилоидът - протеин, свързан предимно с болестта на Алцхаймер - се натрупва и в други органи с напредване на възрастта.

Изследователите са открили и протеини в кръвта, които изглежда задействат стареенето. Това е вълнуващо откритие, каза Снайдер, и такова, което полага основите за потенциалното разработване на нови терапии, насочени към тези протеини.

Как да увеличим дълголетието

„По принцип бихте могли да елиминирате тези протеини“ с лекарства и потенциално да обърнете процесите на стареене, каза той пред Health, въпреки че ще са необходими много повече изследвания, за да се докаже това.

Въпреки че новото проучване проправя пътя за по-нататъшни изследвания, Парулекар каза, че следването на доказани навици все още е най-добрият начин да се живее възможно най-дълъг и здравословен живот.

Тя предложи балансирана диета, физическа активност, достатъчно сън, управление на стреса, практикуване на осъзнатост и поддържане на връзка с общността.