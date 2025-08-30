Изкуственият интелект променя начина, по който говорим

Тъй като повече от 190 милиона души използват ChatGPT ежедневно, ново проучване установи, че подобни инструменти с изкуствен интелект правят повече за начина, по който комуникираме, отколкото просто да шлифоват имейлите, пише Newsweek.

Проучването на Държавния университет на Флорида (FSU) установи, че някои от думите, често предлагани от ChatGPT, започват да се появяват по-често в ежедневния говорим английски език, благодарение на това, което е наречено „ефект на просмукване“.

Примерите включват думи като „надминавам“, „хваля се“, „щателно“, „стратегически“ и „събирам“.

Констатациите идват на фона на все повече проучвания, които показват широко разпространено приемане на чатботове с изкуствен интелект сред милениалите и по-специално сред поколението Z.

За разлика от предишни пикове в речника, свързани с новинарски събития или културни промени, проучването предполага, че тази промяна се обуславя от самата технология, а не от външни обстоятелства.

Изследването е първият рецензиран анализ, който проверява дали разговорните системи с изкуствен интелект влияят на начина, по който говорим в реалния свят. Изследователският екип, който обхващаше както катедрите по лингвистика, така и компютърни науки на колежа, е изследвал 22,1 милиона думи от разговори без сценарий.

Въпреки че внезапното увеличение на употребата на думи обикновено следва големи събития в реалния свят – като например глобалния възход на „Omicron“, вариант на вируса, по време на пандемията от COVID-19 – изследователи от FSU установиха, че термините, често използвани от инструментите с изкуствен интелект, са се увеличили рязко след пускането на ChatGPT през 2022 г.

Това предизвика дискусии онлайн през последните месеци, като много потребители на социалните медии претеглят плюсовете и минусите на изкуствения интелект, откакто той набра огромна популярност.

Модни думи за изкуствен интелект

Благодарение на инструментите с изкуствен интелект, думи като „задълбочавам се“ и „заплетен“ стават по-чести в определени контексти, особено в образованието и академичното писане. Други термини, включително „превъзхождам“ и „събирам“, също показват значително увеличение на употребата си.

Изследователите съобщиха, че близо три четвърти от изследваните целеви думи са увеличили честотата си, като някои от тях са се удвоили.

Интересното е, че увеличението е специфично за думи, свръхпредставени в текст, генериран от изкуствен интелект, а не за техните синоними. Например, това, което екипът описва като модна дума за изкуствен интелект, „подчертаване“, се използва все по-често след стартирането на ChatGPT, но синонимът му „акцентиране“ не е такъв.

„Това изследване се фокусира върху централен въпрос в дискурса, свързан с изкуствения интелект и езика: случват ли се тези езикови промени, защото използваме инструмент и повтаряме това, което той предлага, или езикът се променя, защото изкуственият интелект влияе върху човешката езикова система?“, казва в изявление Том Юзек, доцент по компютърна лингвистика в FSU и главен изследовател на изследването.

Чрез сравняване на езиковите модели преди и след пускането на ChatGPT сред обществеността, Юзек и екипът му стигнаха до заключението, че хората вече възприемат думи, свързани с изкуствен интелект, в естествената си реч.

Той добави: „Чрез анализ на лексикалните тенденции преди и след пускането на ChatGPT през 2022 г., открихме сближаване между човешкия избор на думи и моделите, свързани с LLM, с модните думи, свързани с изкуствения интелект.“

Това е, което изследователите наричат „ефект на просмукване“ - феномен, при който генерираните от машина фрази мигрират в ежедневните разговори, потенциално променяйки начина, по който хората се изразяват както в лична, така и в професионална среда.

„Истинската опасност тук не е плагиатството, а езиковата хомогенизация“, каза пред Newsweek Колин Купър, анализатор на човешкото поведение . „Докато се осланяме на плавността в стил ChatGPT, думите ни започват да се размиват.“

„Всички звучат изпипано, шаблонно, безопасно, но за сметка на тона, текстурата и автентичността. Не че копираме изкуствения интелект; позволяваме на изкуствения интелект да ни пренапише в същия бежов, ефикасен калъп и това е фината ерозия на индивидуалността, която би трябвало да ни тревожи най-много.“

Изследването беше прието в осмата конференция на тема „ИИ, етика и общество“ и ще бъде публикувано в сборника на AIES.