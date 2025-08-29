Разрешиха ли мистерията на Бермудския триъгълник?

Учен от университета в Саутхемптън твърди, че е разрешил прословутата мистерия на Бермудския триъгълник.

Разположен между Флорида, Бермудските острови и Пуерто Рико, този опасен морски участък е известен с бързо променящите се метеорологични условия, променливите морски нива и сложните навигационни реалности.

Изчезването на кораби и самолети в района е породило градски легенди, спечелвайки му зловещия прякор „Дяволският триъгълник“.

Океанографът Саймън Боксал каза пред Daily Mail, че изчезванията се дължат на „бурни води“.

„Има бури на юг и на север, които се съчетават“, каза той в британски документален филм „Загадката на Бермудския триъгълник“ по Channel5, който не е достъпен извън Обединеното кралство.

Боксол, заедно с други изследователи, е реконструирал мащабен модел на един от корабите, изчезнали в Бермудския триъгълник.

По време на Първата световна война, USS Cyclops е поддържал военни кораби в европейски води като част от Военноморските спомагателни сили, според Националния музей на ВМС на Съединените щати (NMUSN).

Корабът, който Боксол реконструира, изчезва през март 1918 г., докато се връщаше от Бразилия.

„Многобройни кораби отплаваха, за да то онкрият, тъй като се смяташе, че е потънала от немска подводница“, се казва на уебсайта на NMUSN. „Останките ѝ никога не са открити и причината за загубата ѝ остава неизвестна.“

Боксал тества репликата, за да види как ще се справи с огромните вълни, които се генерират в района. Изследователите установяват, че те могат бързо да залеят кораба поради плоската му основа и големия му размер.

Тъй като големите кораби се нуждаят от вода, за да се задържат на повърхността, ако корабът се окаже в такава ситуация, той може да „се счупи на две“.

„Вълните са стръмни, високи са - измерили сме вълни над 30 метра“, каза Бокссал в документалния филм. „Ако това се случи, може да потъне за две или три минути.“

Австралийският учен Карл Крушелницки подкрепя теорията на Боксал.

„Броят на кораби и самолетите, които изчезват в Бермудския триъгълник, е същият като навсякъде по света в процентно отношение“, каза той пред The ​​Independent през 2017 г.

Той казва, че човешката грешка и лошите метеорологични условия вероятно са причина за изчезванията, които са допринесли за суеверието, свързано с Бермудския триъгълник, съобщи Fox News Digital по-рано.

Националната океанска и атмосферна асоциация (NOAA) заяви в доклад от 2010 г.: „Няма доказателства, че мистериозни изчезвания се случват с по-голяма честота в Бермудския триъгълник, отколкото във всяка друга голяма, добре посещавана зона на океана.“

„Военноморските сили на САЩ и бреговата охрана на САЩ твърдят, че няма свръхестествени обяснения за бедствията в морето“, отбеляза още NOAA. „Техният опит показва, че комбинираните сили на природата и човешката погрешност надминават дори най-невероятната научна фантастика.“