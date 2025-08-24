Румънка подпирала десетилетия наред врата в дома си с камък, без да подозира, че има съкровище

Казват, че боклукът за един човек е съкровище за друг, но парче „камък“, използвано в продължение на десетилетия като подпиралка за врата, е съкровище по всеки стандарт.

Жена открила големия камък, с тегло 3,5 килограма, в коритото на поток в югоизточна Румъния, донесла го у дома и решила да го използва, за да държи вратата на дома й.

Според репортаж на El Pais, находката ѝ се оказа едно от най-големите непокътнати парчета кехлибар в света. Стойността му? Някъде около 1 милион евро, пише Science Alert.

Кехлибарът е дървесна смола отпреди милиони години. С течение на времето, силно вискозното вещество се вкаменява в твърд, топъл материал, широко разпознаваем като скъпоценен камък.

В Румъния парчета кехлибар могат да бъдат открити около село Колти, в пясъчник от бреговете на река Бузъу, където се добива от 20-те години на миналия век. Известен като "руманит", този кехлибар е известен и ценен заради широката си гама от дълбоки, червеникави нюанси.

Възрастната жена, която е открила този конкретен руманит, е живяла в Колти, където той е изпълнявал толкова скромна функция, че е бил пропуснат дори от крадци на бижута, които някога влезли да тършуват в дома й.

След смъртта на жената през 1991 г., роднина, който наследил дома ѝ, заподозрял, че стоперът на вратата може да е нещо повече от това, което изглежда. След като разбрал какво притежава, той продал кехлибара на румънската държава.

Според експерти, кехлибарът вероятно е на възраст между 38 и 70 милиона години.

„Откритието му е от голямо значение както на научно, така и на музейно ниво“, каза Даниел Костаче, директор на Провинциалния музей на Бузъу.

Класифициран като национално съкровище на Румъния, самородното зърно се намира в Провинциалния музей на Бузъу – окръгът, в който е намерена реликвата – от 2022 г.